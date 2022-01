Bolsonaro recebe alta hospitalar após dois dias internado em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar, na manhã desta quarta-feira (5), após passar dois dias internado para tratar uma obstrução intestinal no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A novidade foi divulgada por ele nas redes sociais.

O político deu entrada na unidade de saúde na segunda-feira (3). No dia seguinte, após passar por sonda nasogástrica e a medicação desfazer o bloqueio no órgão, a possibilidade de intervenção cirúrgica foi descartada pela equipe médica do local. Então, ele pode iniciar uma dieta líquida.

Em imagens publicadas nas redes sociais do próprio presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, mostram ele sendo avaliado pelos profissionais da saúde e caminhando pelo hospital.

Foto: reprodução

O cirurgião responsável por tratar o gestor após o ataque de 2018, Antônio Luiz Macedo, chegou ao hospital na manhã de terça-feira para avaliar o quando de saúde dele. O especialista estava de férias, nas Bahamas, quando soube da condição do presidente e retornou ao Brasil para atuar no tratamento.

Histórico hospitalar

Em julho de 2021, Bolsonaro ficou quatro dias internado na mesma unidade hospitalar para também tratar uma obstrução intestinal.

Na época, a equipe médica chegou a cogitar submetê-lo a uma cirurgia, mas a possibilidade foi descartada após o intestino do paciente voltar a funcionar normalmente.

Desde o incidente da facada que levou no abdome, em Juiz de Fora (MG), durante as eleições de 2018, o presidente já acumulou seis passagens por unidades hospitalares. São estas: