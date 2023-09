Confira 5 dicas de preparação para a reta final do Enem 2023

No calendário de 242.964 estudantes cearenses, inscritos no principal vestibular do País, está um compromisso importante para o futuro profissional, mas que acontece daqui a 50 dias: a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Além da imensidão de conteúdos para estudar, manter o controle emocional também é desafio dos candidatos.

As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, em todas as unidades federativas, na edição que assinala os 25 anos do Enem – aplicado pela primeira vez em 1998. Ao todo, são 180 questões, divididas em 4 áreas do conhecimento, mais uma prova de redação.

Nesta reta final, o Diário do Nordeste consultou professores especialistas na preparação de alunos para o Enem e lista 5 dicas em relação às questões e redação. Antes das sugestões, vale lembrar como as provas do Enem são compostas:

Áreas do conhecimento/componentes curriculares:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia;

Matemática e suas Tecnologias: Matemática.

MONTAR UM PLANEJAMENTO

O primeiro passo apontado pelos professores é pegar papel e caneta, ou abrir um aplicativo de celular/computador, para estabelecer a estratégia de estudos com base nos conteúdos que precisam ser estudados e no tempo disponível.

Isso varia conforme a realidade de cada estudante. Por exemplo, alguns podem dedicar a rotina integralmente aos estudos, enquanto outros precisam conciliar com trabalho e outras obrigações.

"Estamos bem próximos da prova e é muito importante que os alunos sentem para organizar o tempo, considerando os dias da semana disponíveis para estudar e a rotina", explica Fabrício Pires, diretor de Ensino do Colégio Master.

A programação também deve incluir leituras e práticas de produção textual. Nesse caso, a dica é pesquisar ideias que possam ser aplicadas em diferentes contexto, como educação, saúde e meio ambiente, por exemplo.

“Com isso, o candidato terá informações que poderá adaptar para diferentes direcionamentos de temas dentro do contexto no qual o tema se insere”, indica Daniel Victor, mestre em linguística e professor no Farias Brito.

DIVIDIR A PREPARAÇÃO EM DUAS PARTES

Os estudantes podem dividir a rotina de estudos em duas partes para treinar os conteúdos mais fáceis de assimilar e aqueles tópicos que causam dor de cabeça. Para isso, é importante fazer simulados (um spoiler da próxima dica) e dividir os assuntos nas duas categorias.

“É 50% para os conteúdos que o aluno considera que tem maior dificuldade e os outros 50% reforçando os que têm menos dificuldade”, orienta Fabrício sobre a resolução de questões, leitura de textos e aulas, por exemplo.

REVISITAR AS ÚLTIMAS PROVAS DO ENEM

Todas as provas e gabaritos do Enem, de 1998 a 2022, estão disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Clique aqui para acessar. Esse material antigo pode contribuir para as futuras provas.

Com o tempo ainda disponível para os simulados, um dos professores indica a resolução das últimas 5 provas, com igual intervalo de tempo entre elas.

"Revisitar as últimas provas é extremamente importante nesses últimos 50 dias, o aluno deve tirar um tempo, pelo menos a cada 10 dias, para fazer uma prova do enem completa, revisando e revendo os conteúdos dessas provas", detalha Fabrício.

Legenda: Redação tem função relevante para a nota final Foto: Shutterstock

Também é importante relembrar os assuntos mais relevantes para a escrita. “Em relação à prova de redação, seria interessante fazer uma revisão rápida dos possíveis temas, buscando informações e repertórios que poderiam ser utilizados em diferentes eixos temáticos”, completa Daniel.

PRODUÇÃO DE REDAÇÕES

Dentro das salas de prova, e mesmo fora delas, o tema da redação do Enem gera expectativa em milhões de pessoas, porque o bom desempenho na avaliação pode ser decisivo para o resultado geral.

A nota da redação pode variar entre 0 e 1.000 pontos, sendo na modalidade de texto dissertativo-argumentativo. A redação é analisada por dois corretores que avaliam a produção textual em 5 competências:

1 - Domínio da escrita formal da língua portuguesa;

2 - Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

3 - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

4 - Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

5 - Respeito aos direitos humanos.

Os alunos que treinam redação desde o início do ano podem dobrar a produção semanal nesse período, como orienta Fabrício.

“Se o aluno não tinha essa rotina, o ideal é que a cada dois dias faça uma produção textual e procure corrigir o material junto com um professor para identificar os principais pontos”, completa.

MANTER A ROTINA SEM EXAGEROS

Cuidar do bem-estar emocional é um dos critérios mais relevantes para conseguir um bom desempenho nas provas. Por isso, apesar da disciplina com os horários de leituras e resolução de questões, é importante abrir a agenda para o lazer e exercícios físicos.

"Manter a rotina sem exageros, se tem a programação de estudos, se vai para a academia, se tem encontros de família e pessoas que ama no fim de semana, isso vai servir de estímulo”, analisa Fabrício.

Fabrício Pires Diretor de Ensino do Colégio Master Nessa reta final, a maior parte dos estudantes está num momento decrescente, emocionalmente falando, e mais cansados

Daniel acrescenta que é preciso confiar em toda a dedicação feita pelo estudante para conseguir uma vaga no ensino superior. Além disso, cuidar do sono e da alimentação são cuidados fundamentais.

“Nesta reta final, com a proximidade da prova, o mais importante é controlar a ansiedade. O candidato deve ter confiança no trabalho feito no decorrer do ano, para conquistar a segurança necessária para uma boa prova”, completa Daniel.

Como será a prova

Os dois dias de provas têm tempos diferentes devido à estrutura. No primeiro dia, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Nesse caso, são 5 horas e 30 minutos de duração.

Na inscrição, os candidatos escolhem entre Inglês e Espanhol para responder as questões em língua estrangeira.

Para o segundo dia do Exame, as questões são de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. São 5 horas de duração.

Horário das provas