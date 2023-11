Enem 2023: o que fazer na véspera da prova? Especialistas listam dicas

Após anos ou meses de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos devem usar os últimos dias antes das provas, marcadas para os dias 5 e 12 de novembro, para cuidar da saúde física e mental, além de se planejar. Afinal, todo o caminho já foi construído e agora é preciso estar bem.

Para reunir as principais orientações aos estudantes na véspera do Enem 2023, o Diário do Nordeste consultou profissionais da educação e da psicologia. O Exame é o principal vestibular do País com 180 questões de 4 áreas do conhecimento, mais uma redação.

Os especialistas indicam atividades leves, como assistir filmes ou ficar com a família, nessa reta final. Os cuidados com a alimentação e o sono também são determinantes para um bom desempenho, além de um distanciamento das redes sociais. Confira:

Cuidar da alimentação

Dormir bem

Realizar atividades físicas ou de lazer

Controlar o uso dos grupos virtuais de preparação e redes sociais

Ver filmes e séries (podem ser até com temáticas históricas abordadas nas provas)

Fazer o trajeto até o local de prova em algum dia anterior ao Exame

Organizar a documentação necessária

Preparar os materiais para a realização da prova

Os dias que antecedem as provas não devem para estudos intensos, com resolução de um grande volume de questões, como orienta Évio Gianni Batista Carlos, psicólogo (CRP11/02139) no Farias Brito.

“Deve-se evitar as preocupações do que cai mais de conteúdo ‘x’ ou ‘y’, porque isso é trabalhado em aulões e nas revisões. Com certeza, o aluno que se dedicou ao longo do ano acumulou o máximo possível para enfrentar a prova", reflete.

É preciso ter confiança no estudo já realizado e a tranquilidade para não acessar novos materiais ou aulas.

"Não achar que vai conseguir tirar da cartola, no último dia, alguma coisa diferente do que em 200 dias de estudo você não conseguiu. A preparação deve focar no descanso, para que o aluno chegue na hora da prova tranquilo e apto para desenvolver seu potencial", completa Évio.

Tempo antes do Enem

Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovação do Sistema Ari de Sá, reforça que ficar com a família e realizar atividades de lazer é muito mais estratégico do que ir para os livros e aulas gravadas em busca de mais informação neste momento.

"A primeira recomendação que eu dou é do ponto de vista de não aprender conteúdos novos, podem fazer revisões e entender qual é o modelo de prova, consultar a cartilha do participante para ver modelos de redação nota 1.000", orienta.

A véspera do Enem também é útil para que os candidatos tenham noção de quanto tempo é necessário até chegar ao local de prova, qual o melhor trajeto e meio de transporte para chegar no horário adequado.

Ademar Celedônio Diretor de Ensino e Inovação O trânsito no domingo é mais simples se você vai de transporte público, carro de aplicativo ou com a família, mas é importante tentar fazer esse caminho antes do dia da prova, porque próximo dos locais de prova vai ter um certo congestionamento.

Claudio Falcão, diretor dos Sistemas de Educação Anglo e pH da Somos Educação, iniciativa que possui estratégias de ensino, editoras e plataforma de aprendizado digital, acrescenta que atividades físicas leves, assistir filmes e séries (que podem abordar fatos históricos importantes para a prova) são boas alternativas para usar o tempo.

"É o momento de relaxamento, a última coisa que deve fazer é estudar ou revisar matérias. Tem que fazer atividades mais lúdicas, que tragam prazer e consigam desvincular do foco da prova", frisa o educador.

Além de cuidar da alimentação, priorizando os alimentos leves, os candidatos devem se esforçar para conseguir manter o sono regulado.

Legenda: Assistir filmes pode ser uma boa forma de usar o tempo na véspera do Enem Foto: Pexels/Reprodução

"É muito importante dormir cedo, sair das redes sociais e da bolha do vestibulando para não estimular a ansiedade e para ter um controle. É o momento do equilíbrio emocional", destaca Cláudio.

Se alimentar de forma leve, deixar todo o material pronto para o dia seguinte e conferir o cartão com o endereço também estão entre as recomendações.

Dicas para a hora da prova

Ao receber a prova, o adequado é lembrar da estratégia de resolução de questões, começando pelas mais simples e progressivamente ir se dedicando às mais difíceis, como orienta o psicólogo Évio Carlos.

"A proposta do Enem é que o aluno, para ter uma boa nota, desenvolver todas as questões fáceis, a maior parte das médias e algumas difíceis. Esse é o perfil de ouro para a teoria de resposta ao item", detalha.

Vale lembrar que no primeiro dia de prova, os candidatos precisam lidar com o desafio de construir uma boa redação. Cláudio destaca que essa precisa ser priorizada logo no início.

"Eu sugiro que o aluno leia o tema da redação, faça o projeto de texto e o rascunho das ideias principais, pare e vá fazer questões. Até porque as questões vão trazer temas que podem ser transversais e dar boas ideias para a redação", completa.

O que ter atenção

Os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas serão realizadas simultaneamente em todos os estados, e no distrito federal, no horário de Brasília. Os atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o Exame por chegarem após o fechamento dos portões.

Horário das provas