Carro sem motorista atropela e mata idosa em Goiás

A idosa Luzia Conceição de Souza, de 67 anos, morreu atropelada por um carro sem motorista. O caso ocorreu no último domingo (30), no município de Vianópolis, interior de Goiás. Conforme imagens de câmera de segurança, divulgadas pela Polícia Civil, é possível ver o momento em que o carro desce a ladeira após o motorista sair do veículo.

A Polícia detalhou que o homem esqueceu de puxar o freio de mão do carro após estacionar. Assim, o veículo desceu a rua e atingiu Luzia. As informações são do g1.

Apesar de receber atendimento médico depois de ser atendida, a idosa não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Investigação sobre o caso

A Polícia Civil conduz a apuração da ocorrência. O motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

De acordo com o delegado Kennet Anderson, responsável pelo caso, o condutor prestou depoimento à Polícia e declarou que não viu o momento em que o carro estava descendo a rua, pois mexia no celular. O veículo passou por uma perícia.