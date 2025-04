Advogado e influencer João Neto passa mal ao ser transferido para presídio

O influenciador e advogado João Neto, preso preventivamente por suspeita de violência doméstica, passou mal durante sua transferência para um presídio em Maceió e precisou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite desta quinta-feira (17). Segundo a defesa, ele sofre de um problema no coração e está em recuperação.

Desde a prisão em flagrante na segunda-feira (14), João Neto estava custodiado no presídio militar. No entanto, ele foi transferido ao sistema prisional comum porque a Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas (Seris) não conseguiu constatar que o registro militar apresentado por ele era válido.

Embora se identifique como ex-policial nas redes sociais, o influenciador baiano foi desligado do curso de formação de soldados da Polícia Militar da Bahia há 15 anos. A expulsão ocorreu após ele ter sido flagrado usando meios irregulares para responder a uma avaliação durante a formação.

No novo presídio, João Neto foi colocado em um módulo destinado a detentos com curso superior. A Seris não informou o nome da unidade prisional. Em nota, a defesa do influenciador afirma que “está adotando todas as medidas cabíveis” e que o processo “está sob segredo de justiça”.

Advogado denunciado

O caso iniciou quando a namorada do advogado registrou um Boletim de Ocorrência denunciando agressões no apartamento onde o casal morava, em Maceió. Conforme a vítima, ela foi retirada à força de casa e empurrada, o que causou uma queda e um corte profundo. A mulher precisou levar três pontos em um hospital.

Imagens da câmera de segurança do prédio onde moravam mostram a mulher saindo do apartamento com o rosto ferido, pingando sangue. O influenciador e seus amigos saem em seguida e limpam as manchas que ficaram no corredor.

A defesa nega a acusação de agressão e afirma que imagens da câmera interna do apartamento mostram que a mulher foi empurrada, mas não houve agressão física direta. O vídeo, segundo os advogados, será usado para comprovar a versão do influenciador.