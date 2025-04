Advogado e influenciador João Neto é preso em flagrante suspeito de agredir companheira em Maceió

O advogado e influenciador João Neto, de 47 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (14) suspeito de agredir a companheira, de 25 anos, em Maceió (AL). A captura ocorreu após a vítima buscar atendimento médico em um hospital da cidade. As informações são da CNN.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirmou em depoimento à polícia que foi agredida por João Neto dentro do apartamento do casal. O homem a empurrou com força, até ela cair no chão e bater o queixo. A mulher sofreu um corte profundo e foi levada à unidade de saúde para receber os cuidados médicos necessários.

As agressões foram registradas por uma câmera de segurança do prédio onde o casal mora. As imagens mostram a mulher sangrando no hall do edifício, enquanto João Neto tenta cessar o sangramento com um pano. Logo depois, a vítima cai no chão.

O influenciador ainda aparece no vídeo ordenando que uma pessoa que prestava serviço no apartamento limpasse o sangue. Ele ainda pegou os pertences da companheira antes de deixar o local com ela.

Veja vídeo

João Neto possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Na rede social, é conhecido por publicar vídeos comentando conteúdos de grande repercussão e respondendo dúvidas dos seguidores sobre direito.

Prisão

João Neto foi localizado pela polícia nas proximidades do hospital onde a vítima estava sendo atendida. A mulher também compareceu à delegacia para prestar depoimento após receber atendimento médico.

A delegada Ana Luiza, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), determinou a instauração de um inquérito policial para apurar o caso de violência doméstica.

O advogado se encontra sob custódia da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

Defesa

Em nota veiculada na rede social do influenciador, a defesa de João Neto informou que tomou ciência sobre o suposto crime de violência doméstica e disse que o assunto será esclarecido em audiência de custódia nesta terça-feira (15).