Ex-BBB Lumena Aleluia rebate críticas sobre pegação no 'De Férias com o Ex': 'currículo lattes'

Lumena Aleluia, ex-BBB e psicóloga, rebateu as críticas que recebeu nas redes sociais pela participação no reality show 'De Férias com o Ex Diretoria', exibido na MTV e na Paramount+. Em um vídeo, publicado no X, antigo Twitter, a influenciadora criticou quem citou uma "jornada de piranha" no programa e mostrou vários detalhes do próprio currículo Lattes e parte da experiência acadêmica.

"Está vendo isso aqui? Isso aqui é a jornada piranha de uma mãe, a jornada 'periguete' no 'De Férias com o Ex', onde estou recebendo muitas críticas, muitos ataques por conta da minha jornada piranha. Mas eu queria dizer: 'gente, sou uma piranha rebuscada, sou uma piranha com três pós-graduações, sou uma piranha com artigos científicos, sou uma piranha com intercâmbio internacional, então a sua crítica, para valer alguma coisa para mim, precisa estar muito bem fundamentada, precisa ter muito embasamento para aí, quem sabe, a gente começar a conversar", disse já no início das imagens.

Segundo ela, as críticas não significam nada e este seria apenas o início da jornada "periguete" dela no reality show. Em seguida, Lumena continuou a citar os feitos acadêmicos:

"Isso aqui é o meu 'currículo Lattes', é onde consigo armazenar toda a minha produção científica, acadêmica, bibliográfica, os meus artigos publicados, os meus artigos publicados em revistas científicas, congressos, as minhas três pós-graduações. Acho que tem umas dez páginas de produção acadêmica. Agora eu posso ser piranha um pouquinho. Obrigada, gente! Beijo!", completou.

Veja também Zoeira Vidente Baba Vanga, que previu o 11 de setembro, disse que 2025 será o início do fim da humanidade Zoeira Ator de 'The Mentalist' revela por que está cada vez menos em tela: 'Poder de escolher'

A história teria começado quando a também ex-BBB Giovanna Lima usou o próprio perfil para questionar os fãs que pediam para que ela fosse ao reality citado. "Sério que vocês falam que eu sou a cara desse reality? Vocês me veem fazendo isso?", perguntou ela.

Após o desabafo, vários integrantes do programa usaram as redes para criticar o comentário de Giovanna.