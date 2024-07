Ator de 'The Mentalist' revela por que está cada vez menos em tela: 'Poder de escolher'

Um dos papéis de destaque do ator Simon Baker foi Patrick Jane na série "The Mentalist". Lançada em 2008, a produção mostra como Jane conseguiu solucionar diversos crimes e se tornou um sucesso logo na primeira temporada, alcançando uma média de 16,8 milhões de telespectadores. No entanto, após o fim da trama, o artista se afastou dos holofotes de Hollywood e se dedicou a produções na Austrália, país onde nasceu. Em entrevista à CBS News, ele revelou o motivo.

Baker afirmou que tem uma "mentalidade diferente" para escolher papéis e que hoje é mais seletivo aos escolher as produções em que irá trabalhar. “Estou na casa dos 50 anos agora e tenho uma atitude e mentalidade diferentes sobre as coisas porque consegui trabalhar de forma consistente quando era um ator mais jovem e sustentar minha família”, disse.

“Não estou tão ávido por trabalho e sou um pouco mais seletivo sobre as histórias nas quais quero me envolver. Lembro-me de quanto trabalho havia e de quantas audições quando cheguei a Hollywood em meados da década de 1990. Agora a quantidade de conteúdo é insana. Naquela época, eu ficava impressionado com isso”, acrescentou.

Após as sete temporadas de "The Mentalist", Baker continuou a trabalhar na indústria do entretenimento, mas focou em principalmente em produções australianas. Ele dirigiu "Breath", em 2017, e atuou nos filmes "High Ground" e "Limbo", ambos lançados em 2020.

Em 2024, a série "Boy Swallows Universe", em que o ator faz parte do elenco, foi lançada na Netflix. Os próximos trabalhos de Baker que ainda estrearão são a série "The Narrow Road to the Deep North" e o filme "Klara and the Sun".