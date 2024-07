Flay denuncia ex-marido por ameaças e diz: 'Eu não tenho medo nenhum'

Flay, de 29 anos, denunciou ter sido ameaçada pelo ex-marido, Jhonatan Ricarte Pereira, pai de Bernardo, de 6 anos. Em uma live no Instagram nessa segunda-feira (8), ela desabafou que ele teria dito que "não há lei, pessoa ou juiz" que o impeça de ver o filho dos dois.

"Seis anos depois de criar meu filho, que nunca precisou de nada, graças a Deus e à mãe dele, vim aqui porque acabo de ser ameaçada. Se tratando da pessoa que eu conheço, deixo salvo que, se acontecer alguma coisa contra a minha vida, se algo acontecer comigo, pra que fique muito claro o que pode ter sido, tá?", disse ela ao vivo.

Veja também Zoeira Ex-BBB Lumena Aleluia rebate críticas sobre pegação no 'De Férias com o Ex': 'currículo lattes' Zoeira Alec Baldwin vai a julgamento por disparo que matou Halyna Hutchins É Hit Morre filho de Zé Vaqueiro aos 11 meses; bebê tinha síndrome de Patau

"Deixo aqui salvo que fui ameaçada. Tenho os áudios aqui que ele diz que não tem homem, juiz, capeta, nem Lúcifer, nem Justiça nenhuma que impeça ele de ver o filho na hora que ele quiser. Mas mostrei os áudios para o meu filho. Você não vai chegar [perto da criança] se eu não deixar", pontuou a ex-BBB.

O empresário foi preso em 2022 por participar de organização criminosa que realizava lavagem de dinheiro.

Ao saber das declarações, Ricarte emitiu um comunicado dizendo que vai processar a cantora, que vê em seu discurso "calúnia e difamação" e que ela está fazendo alienação parental. "O que deveria ser resolvido de forma amigável (...) tem se tornado um espetáculo de ataques e acusações levianas", disse ele

Críticas ao genitor

No ao vivo, Flay destacou defeitos de Jhonatan: "Eu crio meu filho sozinha, vocês sabem. Quando ele tinha um ano, eu decidi me separar do pai dele porque não queria que meu filho presenciasse o que eu vivia dentro de casa. Conheço os impulsos, conheço uma pessoa completamente soberba, impulsiva, sem controle. Acabo de ligar para a mãe dele para falar isso", continuou Flay.

"Não nasceu nessa terra um homem que vai me ameaçar, e eu vou me calar e ficar com medo. Eu não tenho medo nenhum, e estou deixando isso claro. Se acontecer algo contra a minha vida, foi protegendo os direitos do meu filho", disparou ela.

A vencedora do The Masked Singer afirmou ainda que o pequeno não tinha desejo de interagir com o pai, e que Jhonatan perdeu esse espaço para um outro ex com o qual a criança se apegou: "Eu, como mãe, não vou me colocar no meio e impedir. Mas quando meu filho fala: 'Eu não quero ir', eu simplesmente defendo meu filho. Sou aquela mãe leoa".

O pai de Bernardo também mencionou esta outra relação. "É inadmissível que meu filho seja induzido a chamar o companheiro da Sra. Flay de 'pai' e que presencie sua mãe vir a público dizer que sou um 'verme' e um 'criminoso'."

"Quero as provas na minha mesa de todas as inverdades pautadas no textinho copiado e colado, Sr. dono do mundo. Nunca te vi tão educado assim. Parabéns, poderia agir assim sempre ao invés de me ameaçar. Aqui quem está escrevendo sou eu mesma, a mulher que cria teu filho sem um apoio de nada teu, e que assume o que fala e prova", atacou Flay em resposta ao comunicado.