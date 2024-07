'Shrek 5' ganha teaser e deve ser lançado em 2026

Shrek 5 ganhou nesta terça-feira (9) seu primeiro teaser e data de lançamento, após 14 anos do último filme, "Shrek Para Sempre" O estúdio DreamWorks anunciou a estreia para o dia 1º de julho de 2026.

O elenco de dubladores originais, Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, vai retornar. "Não tão, tão distante", brincou a publicação.

Confira teaser de Shrek 5

Veja também Zoeira 'Gladiador 2' ganha primeiro trailer com luta entre Paul Mescal e Pedro Pascal; assista Zoeira Alec Baldwin vai a julgamento por disparo que matou Halyna Hutchins Zoeira Morre Adrián Olivares, ex-Menudo, aos 48 anos

Franquia

A franquia iniciou em 2001, com a história do mal-humorado ogro Shrek em suas aventuras com o Burro (Eddie Murphy) e a esposa ogra Fiona (Cameron Diaz). Shrek 1 venceu Melhor Animação no Oscar 2022.

"Shrek para sempre", o quarto filme, de 2010, arrecadou mais de 750 milhões em bilheterias. Os quatro filmes renderam mais de 2,9 bilhões.