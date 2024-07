'Gladiador 2' ganha primeiro trailer com luta entre Paul Mescal e Pedro Pascal; assista

Sequência do clássico “Gladiador”, o longa “Gladiador 2” teve o primeiro trailer divulgado, na manhã desta terça-feira (9). No vídeo, os fãs da trama puderam ter um vislumbre do ator Paul Mescal interpretando a versão adulta do protagonista Lucius, que ainda era uma criança na primeira produção.

Ambientada 25 anos após o primeiro longa, a trama acompanha a jornada do personagem de Mescal. Vivendo em paz com sua família, ele é surpreendido pelo ataque do general vivido por Pedro Pascal. No trailer, os dois chegam a aparecer lutando.

Levado como escravo para a capital e buscando vingança pelo assassinato de sua esposa, o protagonista ainda terá de lidar com o personagem de Denzel Washington, um manipulador que pretende usar Lucius para atacar Roma. O império é liderado por um novo César, interpretado por Joseph Quinn, e por seu meio-irmão, papel de Fred Herchinger.

VEJA O TRAILER

Além dos nomes já citados, o elenco de “Gladiador 2” ainda conta com a atriz Connie Nielsen, responsável por dar vida a Lucilla no filme original.

Com roteiro de Peter Craig, conhecido pelo trabalho em “Top Gun: Maverick”, o longa é dirigido por Ridley Scott e tem estreia marcada para o dia 14 de novembro.