Morre Adrián Olivares, ex-Menudo, aos 48 anos

Ex-integrante do grupo Menudo, Adrián Olivares morreu aos 48 anos. Os ex-colegas da banda confirmaram a informação, na noite de segunda-feira (8), e lamentaram a partida dele. Apesar da repercussão, os familiares ainda não se manifestaram e a causa da morte não foi divulgada.

"Ainda estou em choque. Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre lembrarei do seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá, irmão. Descanse em paz, Adrián", escreveu Robert Avellanet nas redes sociais.

Já Sergio Blass disse que o amigo sempre viverá em seu coração. "Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para a sua idade e tinha um carisma inigualável. Você sempre viverá em nosso coração", escreveu.

Antes dele, outros integrantes já tinham falecido. No dia 30 de abril de 2021, faleceu outro ex-integrante do grupo Menudo, o Ray Reyes. Na época, o anúncio foi feito pelo irmão do cantor. Anteriormente, no dia 3 de outubro de 2020, morreu Anthony Galindo, que participou no período de 1995 a 2000.

TRAJETÓRIA DO GRUPO MENUDO

Criado em 1977 pelo produtor Edgardo Díaz e com mais de uma formação, o grupo Menudo alcançou projeção internacional nos anos 1980, lotando espaços como o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na Cidade do México, o feito se repetiu, e a trupe levou mais de meio milhão de pessoas a um show.

Galindo integrou a banda a partir de 1997. Ao todo, o grupo Menudo gravou 32 álbuns com 20 milhões de cópias vendidas e teve hits como "Súbete a mi moto" e "Não se reprima" (esta, grande sucesso no Brasil).