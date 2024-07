Casamento às Cegas: veja quando episódio do 'Reencontro' estará disponível na Netflix

Após os "sim" e "não" nos altares da 4ª temporada de "Casamento às Cegas Brasil", os telespectadores estão ansiosos para descobrir quais casais permaneceram juntos após a gravação do reality show e quais decidiram colocar um fim na relação.

Com dez episódios, a temporada foi lançada em três partes ao longo dos meses de junho e julho na Netflix. Já o reencontro dos participantes vai ao ar no dia 10 de julho.

"Amor às cegas dá casamento? Amanhã vamos descobrir quem ainda está casado e quem já separou no reencontro dos participantes de Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance", escreveu a plataforma de streaming nesta terça-feira (9) no X, antigo Twitter.

Participarão do episódio especial os casais formados ao longo da temporada, além de outros integrantes do elenco que marcaram a edição. O reencontro irá revelar quais participantes permanecem casados, pessoas que se reconectaram e o que aconteceu com aquele que não chegaram ao altar. A Netflix ainda promete "lavagem de roupa suja" entre os integrantes desta temporada.

Casamento às Cegas Brasil 4

"Casamento às Cegas Brasil" é um reality show disponível na Netflix, onde os participantes devem escolher seus parceiros às cegas. Após noivarem, eles precisam enfrentar os desafios da convivência e se conhecer melhor antes do grande dia.

Chamada de "Uma Nova Chance", a 4ª temporada contou com participantes divorciados ou que viveram um noivado que não deu certo.