Davi, vencedor do BBB 24, pede chance para entrar em 'A Fazenda'

Davi Brito, que venceu o BBB 24, está de olho em tentar a sorte em outro reality. Nessa quarta-feira (10), o campeão abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e foi perguntado por um seguidor se participaria de A Fazenda, da RecordTV.

"Eu participaria, sim, estou esperando até receber o convite aí para o ano que vem. Ou até esse ano mesmo. Eu vou, viu? Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro. Alô, meu irmão! Me chama aí. Cadê a Fazenda? Me chama, pelo amor de Deus!", disse.

Veja também Zoeira Yuri Lima se pronuncia após Iza expor traição: 'Ela não merecia passar por isso' Zoeira Luana Piovani chora em vídeo de apoio a Iza: 'Lamentável'

Acontece que o vencedor do Big Brother ainda mantém um contrato com a TV Globo. Na web, internautas se chocaram com o interesse em partir para um novo confinamento. "O cara não honrou a mulher, vai honrar contrato?", indagou um seguidor. "O povo da Fazenda não é leite com pêra. No primeiro chororô de vítima, ele sai", publicou outro.

Além disso, durante o BBB, Davi ganhou uma bolsa de estudos para realizar o sonho de ser médico. Agora, ele precisa se preparar para fazer o vestibular, procedimento que terá que cumprir como qualquer outro candidato.

Ele também mencionou os estudos nas respostas dos stories: "A meta para esse ano será focar para me estruturar financeiramente e estudar bastante para o vestibular que está vindo aí, para que ano que vem eu possa estar dando o pontapé inicial na faculdade. Estudar e trabalhar, sabendo conciliar os dois."

O baiano contou ainda que já escolheu uma unidade da faculdade onde ganhou a bolsa. "Agora em agosto vou lá conhecer a Estácio aqui em Alagoinhas, a uma hora de relógio da minha casa", finalizou.