Quem ganhou o reality A Grande Conquista 2? Kaio é o vencedor após receber 51,83% dos votos

Kaio Perroni desbancou os rivais e foi o grande vencedor do reality show A Grande Conquista 2, nessa quinta-feira (18), na Record TV. Ele recebeu 51,83% dos votos do público, e comemorou aos berros ao saber que ganhou o prêmio de R$ 1 milhão.

Na trajetória na Mansão, o jovem de 24 anos, que ficou conhecido devido à amizade com Lucas Souza — ex-marido de Jojo Todynho —, protagonizou discussões com Guipa, Liziane Gutierrez, MC Mari, Brenno Pavarini, Hadad e Fernando. Fora do confinamento, ele recebeu a torcida do público para seguir no jogo a cada Zona de Risco que disputou.

Veja também Zoeira Cássia Kis está fora da TV Globo após 34 anos de carreira na emissora Zoeira Davi do BBB perde mais de 100 mil seguidores após fingir doença

"Quando entraram naquele portão da vila, objetivo era ganhar um só, ganhar o prêmio. Nessa realidade paralela, puderam se conhecer. Foi aqui que testaram os próprios limites. Vocês sentiram na pele o que é ser de verdade, aqui, não dá para viver pela metade. Aqui vocês foram inteiros, completos. Vocês 4 são pessoas diferentes de quando atravessaram aquele portão da Vila. Vocês são gigantes! Esse jogo é para quem pode conquistá-lo, e não quem pensa em conquistá-lo", disse a apresentadora Rachel Sheherazade ao anunciar o resultado.

Hadad, que também disputava a final, foi o segundo preferido e foi o vice-campeão desta edição, recebendo 35,19% dos votos. Rambo veio logo em seguida, garantindo o terceiro e último lugar pódio, com 9,53%. Fernando foi o menos votado e ficou em quarto.