Cássia Kis está fora da TV Globo após 34 anos de carreira na emissora

Após 34 anos de TV Globo, Cássia Kis não é mais contratada da emissora A informação foi confirmada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira (18).

A artista se reúne a outras estrelas da emissora como Carolina Dieckmann e Fátima Bernardes. Conforme a Globo, Cássia ainda poderá ser contrata por obra.

O primeiro trabalho da artista na emissora foi em 1980. Na década de 1990, foi contratada pela TV Manchete para estrelar "Pantanal", mas no mesmo ano retornou à TV Globo para participar de "Barriga de Aluguel".

Sua última participação na emissora foi na novela "Travessia", de Glória Perez.

Polêmicas de Cássia Kis

Em novembro de 2023, Cássia escreveu um "manifesto" sobre as críticas por participar de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. Presente em atos após o resultado do segundo turno das eleições, quando Lula foi eleito, a artista afirmou que passou a sofrer assédio moral e disse que "perdoa" colegas que a condenaram.

Mo mesmo texto, Cássia Kis negou ser homofóbica. Ela foi acusada após falar em uma live com a jornalista Leda Nagle que "homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho".

"Não, meus caros, não sou nem nunca fui homofóbica; sou, no máximo, mentirofóbica e idiotofóbica", escreveu a atriz, afirmando que a "pressão sobre ela ganhou contornos policiais".

Vizinhos da atriz, inclusive, emitiram um manifesto contra o discurso homofóbico da artista. O condomínio fica localizado entre os municípios de Piracaia e Joanópolis, a uma hora e meia da capital paulista.