Green Day nega que estará no festival brasileiro 'I Wanna Be Tour' em 2025

A banda estadunidense Green Day não será headline do festival 'I Wanna Be Tour 2025'. Fontes ligadas à banda desmentiram a apresentação no festival itinerante brasileiro ao Splash, do Uol, nesta quinta-feira (18).

A informação de que o Green Day se apresentaria no festival foi repassada por fontes ligadas à 30e, produtora do evento, a diversos portais. Após a negativa da banda, a produtora foi novamente questionada e informou que "estava fechando" com os estadunidenses.

I Wanna Be Tour ocorre em São Paulo e Curitiba, nos dias 15 e 22 de fevereiro, respectivamente. A pré-venda iniciou nesta quinta-feira (18).