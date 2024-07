Shannen Doherty, de Barrados no Baile, consegue divórcio após sua morte; entenda caso

Um juiz assinou o pedido de divórcio de Shannen Doherty, na última segunda-feira (15), dois dias após sua morte. A artista de Barrados no Baile faleceu em decorrência de um câncer. As informações são do TMZ.

A atriz era casada com Kurt Iswarienko, com quem estava desde 2011 e teve uma separação turbulenta.

Veja também Zoeira Bob Newhart, lenda da comédia americana, morre aos 94 anos Zoeira Cássia Kis está fora da TV Globo após 34 anos de carreira na emissora

Fontes próximas à Shannen revelaram que ela queria finalizar o divórcio antes de sua morte. A atriz já havia revelado que a batalha judicial estava travada devido a Kurt.

"Está bastante claro para mim que Kurt tem atrasado intencionalmente o acordo na esperança de que eu não sobreviva ao processo de divórcio", disse.

Morte de Shannen

Estrela das séries "Barrados no Baile" e "Charmed", Shannen Doherty faleceu no último sábado (13), aos 53 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz neste domingo (14). Shannen enfrentava um câncer de mama desde 2015.

O diagnóstico foi dado há nove anos e, desde então, a artista vinha se tratando. A doença entrou em remissão em 2020, quando a doença voltou no estágio 4, conhecido como câncer metastático. Nele, a doença se espalha para áreas distantes do corpo de onde começou.

Casada há 11 anos, ela pediu o divórcio do marido, o fotógrafo Kurt Iswarienko, em 2023. O casal não tinha filhos.

Legenda: Atriz doou todos os pertences e fez isso para poupar sua mãe de ter que se desfazer das coisas no luto Foto: Arquivo pessoal

Despedida

Leslie Sloane, assessora de imprensa da atriz, publicou: "É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer após muitos anos lutando contra a doença. A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam sofrer em paz".