Bob Newhart, lenda da comédia americana, morre aos 94 anos

Morreu nesta quinta-feira (18) aos 94 anos, Bob Newhart, grande nome da comédia americana. O ator estreou clássicos da TV estadunidense durante os anos 70 e 80 e teve seu próprio show, o 'The Bob Newhart Show'.

Conforme informações do assessor do artista, Jerry Digney, o idoso estava passando por uma série de doenças não especificadas.

Bob Newhart foi contador por muitos anos, até que ficou famoso nos Estados Unidos devido ao "The button-down mind of Bob Newhart", um disco de humor que foi tão bem-sucedido que ganhou um Grammy de álbum do ano em 1961. Na mesma edição o artista também foi premiado como artista revelação, sendo o único comediante a obter tal feito.

Bob dedicou anos ao stand-up, até que em 1970 ele estreou o 'The Bob Newhart Show', que com seis temporadas é um dos clássicos mais queridos da comédia de todos os tempos nos EUA.

Já nos anos 1980, ele protagonizou a série 'Newhart'. O seriado teve oito temporadas e seu final foi um dos mais comentados da TV americana.

Mesmo tendo uma longa carreira e nove indicações ao Grammy, o ator só conseguiu ganhar o prêmio em 2013, como ator convidado em 'The Big Bang Theory'.

O último trabalho do artista foi em 2020, quando ele participou de três episódios do seriado 'Young Sheldon', derivado da série de humor sobre cientistas geeks.