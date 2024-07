Sophia Valverde desabafa sobre SBT após deboche da emissora: '10 anos jogados no lixo'

Parte do time de artistas do SBT até 2022, a atriz Sophia Valverde movimentou as redes sociais, nessa quinta-feira (18), ao desabafar sobre a antiga emissora, chegando a afirmar que teria “jogado 10 anos no lixo”. O relato ocorreu após a empresa publicar um vídeo ironizando falas da artista.

Veja também Zoeira Silvio Santos tem melhora e deve receber alta até sexta-feira (19), diz jornal Zoeira Filha de Zé Felipe e Virginia conversa com 'Tio Leandro' e assusta cantor: 'Fiquei com medo' Zoeira Mel Maia é barrada em festa em Paris por conta da roupa; veja vídeo

De acordo com internautas, a confusão começou quando a TV ZYN, canal do SBT no YouTube, publicou um registro da atriz Bela Fernandes. Na filmagem, a artista aparece ironizando um áudio de Sophia, onde ela lamenta um término de namoro.

Apesar de ter sido apagado pela emissora, o vídeo foi compartilhado nas redes sociais e gerou uma série de burburinhos.

VEJA VÍDEO

MANO ATÉ O SBT TA ZUANDO DA SOPHIA VALVERDE KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/C9cpWpLJvC — A Caverna Encantada News (@acavernaencnews) July 15, 2024

SOPHIA CRITICA EMISSORA

Com a repercussão do registro, Sophia lançou uma série de indiretas sobre o assunto em uma live no TikTok, conforme apontado por usuários. No desabafo, a atriz mostrou-se decepcionada com a atitude da antiga empresa.

“Fiquei sabendo que uma emissora em que eu estive há 10 anos está debochando aparentemente de mim. Do canal [na internet], eu já esperava. Agora, da emissora?! Gente, pelo amor de Deus! Dez anos jogados no lixo! É sério que vão começar a falar mal de mim agora?”, questionou, sem citar o SBT diretamente.

Valverde também citou Reynaldo Boury, ex-diretor de dramaturgia do canal, afirmando que o profissional, que faleceu em 2022, não teria autorizado a divulgação do conteúdo: “Se o Seu Boury estivesse aqui, não aconteceria isso. Mas tem uma pessoa que está que, meu Deus… Vou ficar quieta, porque, daqui a pouco, vou estar falando besteira”.

Por fim, a artista ainda mandou um recado sobre “se colocar no lugar do outro”. “Você pode achar aquela pessoa feia, pode achar qualquer coisa daquela pessoa. Você pensa, você não fala. Você se coloca no lugar da pessoa, a pessoa que está vendo o vídeo que está falando sobre você”, afirmou.