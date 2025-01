De volta ao BBB, Gil do Vigor pretende se candidatar à presidência do Brasil após terminar PhD em Economia

O ex-participante do BBB 21 Gil do Vigor estreia nesta terça-feira (21) à frente do "Bate-papo BBB”, com os eliminados do BBB 25. Durante o programa, ele estará no Rio de Janeiro devido ao trabalho, mas voltará aos Estados Unidos, onde cursa PhD em Economia, sempre que necessário. O pernambucano, inclusive, revelou que pretende se candidatar à presidência do Brasil após terminar os estudos.

“Mesmo que não seja eleito e que não dê certo, porque não tem como ter certeza, eu gostaria de trazer pelo menos para o debate, para o cenário do nosso país, que é possível ter candidatos que se prepararam, que têm um preparo técnico. Não que isso seja a coisa mais importante. Na minha opinião, é um diferencial. Quero trazer as bandeiras da educação e das políticas afirmativas”, disse ele, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

"Quando finalizar o PhD, começo a pensar nesse sonho. Talvez ganhe, talvez não, talvez tenha voto só de mainha, mas vai ser interessante. Meu sonho é fazer um debate na Globo. Imagina William Bonner dizendo: Candidato do vigor, vou sortear seu tema", brincou. Gil Ex-BBB

No final de 2021, Gil chegou a dizer que havia faturado R$ 15 milhões após o BBB. Três anos depois, ele revela não saber quanto ganhou até hoje. No entanto, o influenciador diz ter comprado uma casa para cada irmã (são duas), uma para a mãe e duas para ele.

"Também tenho dinheiro investido, porque é bom botar o dinheiro para trabalhar para você. Estou bem estabelecido. O amanhã a Deus pertence. Importante é sempre garantir que vai ter o mínimo necessário para uma vida confortável. Isso a gente tem. Conseguimos respirar mais aliviados. Eu comprei o terreno do lado da minha casa. Dobrou o tamanho. Vamos iniciar a reforma desta extensão. Gosto de casa grande, acho muito legal", afirmou, sobre a mansão que mora em Pernambuco.

Já na vida pessoal, Gil confirmou que quer ter filhos. "Quero ter filhos, quero adotar. Talvez barriga de aluguel seria uma possibilidade. Quero ter uma família".