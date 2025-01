Gracyanne Barbosa brinca sobre interesse de Maike na irmã: 'Eu a vendo por ovo'

Maike e Giovanna têm trocado flertes no BBB 25, e já ganharam torcida para serem o primeiro casal do reality show. No domingo (19), Gracyanne Barbosa, irmã da sister, brincou com o ex-atleta de natação sobre o interesse dele pela

A ex de Belo apareceu arrumada para o programa ao vivo e recebeu um elogio de Maike: “Foi a Giovanna que me vestiu”, disse ela. O brother respondeu dizendo que a veterinária tem bom gosto.

Gracyanne então foi direta a perguntou: “Maike, você quer entrar na minha família?”. "Eu? Estou doido por isso", disse ele.

A musa fitness entrou na brincadeira e tentou negociar: “Eu vendo a Giovanna por ovo”. Ele respondeu ter 16 ovos, e Gracyanne achou um bom negócio.

Atualmente, Gra está passando perrengue com sua alimentação, já que está na Xepa do programa, e não tem acesso a muitos alimentos. A ex de Belo come, pelo menos, 40 ovos por dia, e tem consumido bem menos devido à restrição alimentar dentro da casa.