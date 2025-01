Ao vivo, Ana Maria Braga nega aposentadoria e saída da TV Globo: 'Fake news'

A apresentadora Ana Maria Braga desmentiu, nesta segunda-feira (20), rumores de que deixaria o comando do programa "Mais Você", da TV Globo, no fim de 2025. Ao vivo, Ana Maria rechaçou as informações publicadas pela imprensa e destacou o impacto negativo que as especulações tiveram em sua equipe, classificando a notícia como uma “irresponsabilidade”.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Ana Maria estaria se despedindo das manhãs da Globo em 2026. Porém, durante a edição do programa, a apresentadora negou veementemente a informação, chamando-a de “mentirosa”.

"Você sabia, papagaio, que saiu uma matéria mentirosa em um grande portal na internet dizendo que eu teria dito e afirmado que eu deixaria de apresentar o 'Mais Você' no final de 2025 e que o programa acabaria no final de 2025", disse a apresentadora nesta manhã ao conversar com seu companheiro de programa, Louro Mané.

Veja vídeo do momento:

Ana Maria Braga diz que vai PROCESSAR Lucas Pasin, da UOL, após ele afirmar que ela sairá do "Mais Você" em 2025.

pic.twitter.com/74RbxfL8C3 — UpdateCharts (@updatecharts) January 20, 2025

Ana Maria disse que não costuma usar o espaço do programa para desmentir fofocas, mas, dessa vez, ela disse ter julgado necessário.

“Dessa vez, não mexeram só comigo, mexeram com a minha equipe. Vocês, irresponsáveis, não têm noção do transtorno que uma mentira dessas pode causar, da sensação de insegurança que gera em todo o pessoal que trabalha comigo. Que falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista. Isso se chama fake news”, declarou Ana Maria.

"Como é que pode esse rapaz que se diz jornalista noticiar algo que eu não falei? Colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem? Cadê o jornalismo de verdade? Ninguém me perguntou nada", criticou Ana Maria.

A apresentadora ainda disse que irá processar o jornalista e o portal que vinculou a notícia.

