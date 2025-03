Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica fala sobre saúde frágil: 'estou doente e velho'

Pepe Mujica, ex-presidente uruguaio de 89 anos, afirmou que está "doente e velho" ao ser questionado sobre a saúde durante a posse do novo presidente do País, Yamandú Orsi, neste sábado (1º). Apesar disso, considera que a cabeça "ainda funciona bem". As informações são do portal g1.

Em janeiro, Mujica divulgou que o câncer havia se espalhado e que não faria novos tratamentos devido à saúde frágil. "Estou doente e velho. Tenho as duas coisas. Minha cabeça funciona bem, mas o resto, o estômago, um desastre. Mas, enfim, estou indo", considerou.

O ex-presidente, inclusive, é padrinho político de Orsi, que fica no cargo até 2030. "Conheço ele há 40 anos. Ele era um garoto quando se juntou ao nosso partido. Foi se tornando homem. Um aprendizado esplêndido. (...) Tenho uma confiança enorme nele, sim", concluiu.

Mujica respondeu perguntas sobre a possibilidade de aconselhar o novo presidente. O representante da esquerda já trabalhou como professor de história e foi governador.

"Orsi tem que governar e cuidar dos problemas do Uruguai. Entrar para falar com um velho cascudo como eu, não. Alguma vez ele vai me ver, mas ele é mais moderno do que eu", completou.

Sobre a doença

Mujica anunciou em janeiro que o câncer que enfrenta desde abril do ano passado avançou.

"O câncer no meu esôfago está se espalhando para o meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um homem velho e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nem um tratamento bioquímico, nem uma cirurgia porque meu o corpo não aguenta", afirmou.

Além do câncer, o ex-presidente explicou que sofre de uma doença imunológica há mais de 20 anos que prejudicou rins, dentre outros órgãos, o que gerava complicações no tratamento.