Pepe Mujica faz discurso em tom de despedida: 'se retirar para o lugar de onde não se volta'

Neste sábado (19), o ex-presidente do Uruguai José Alberto Mujica, o Pepe Mujica, emocionou uma multidão em Montevidéu que acompanhava o evento de encerramento de campanha de Yamandú Orsi para a presidência do país sul-americano. As eleições estão previstas para o próximo domingo (27).

No discurso, Mujica foi sincero ao falar sobre o tratamento que vem travando contra um câncer no esôfago, mas afirma que está "feliz" mesmo com a aproximação do momento em que considera "se retirar para o lugar de onde não se volta". As informações são do portal Metrópoles.

Sei que quando meus braços pararem de se mover, haverá milhares de outros braços me substituindo na luta. (...) (Eu) lhes deixo com um até sempre, lhes deixo com o meu coração. Obrigado, tenho que agradecer a vida. Obrigado por existirem, até sempre. Pepe Mujica Ex-presidente do Uruguai

Diversos manifestantes se emocionaram com as palavras de Mujica. O ex-presidente uruguaio agradeceu aos cuidados da esposa, Lucía Topolansky, e aos companheiros de partido o fato de permanecer vivo.

Eleições no Uruguai

Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, antecedendo e sendo sucedido por Tabaré Vázquez (1940-2020). Pepe é ainda líder histórico do MPP, um dos partidos que compõe a Frente Ampla, uma das coalizões partidárias uruguaias.

Diferentemente do Brasil, o atual presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, não pode se reeleger para um segundo mandato. No próximo domingo, será realizado o primeiro turno das eleições presidenciais no país sul-americano.

O discurso de Mujica aconteceu no ato final da campanha de Yamandú Orsi, que foi intendente do departamento (cargo equivalente à governador do estado no Brasil) de Canelones no Uruguai. A candidata à vice é Carolina Cosse, atual intendente de Montevidéu.

Ao todo, as eleições presidenciais no Uruguai terão seis candidatos. Orsi é o líder das pesquisas, com 42% das intenções dos eleitores. Caso nenhum dos postulantes atinja mais de 50% dos votos válidos, haverá um segundo turno entre os dois mais bem votados, em 24 de novembro. O eleito ocupará o cargo entre 2025 e 2030.