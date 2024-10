Israel intensifica bombardeios no Líbano e deixa dezenas de mortos

Ataques do Exército de Israel deixaram pelo menos 70 pessoas mortas no Líbano neste domingo (20). Os alvos foram a capital Beirute e o sul do País, dos quais eram supostos alvos do grupo extremista Hezbollah, segundo a nação israelense.

Os bombardeios acontecem um dia depois de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, acusar o Hezbollah de tentar matá-lo após o lançamento de um drone vindo do Líbano com destino à casa do premiê em Cesareia, na costa central israelense. As informações são da AFP e do portal g1.

O grupo Hezbollah não assumiu a autoria do atentado. A missão do Irã da Organização das Nações Unidas (ONU), contudo, afirmou que os extremistas xiitas estavam por trás do ataque contra Netanyahu.

Em comunicado, o primeiro-ministro israelense se dirigiu aos iranianos e aos "aliados no eixo do mal": "Qualquer pessoa que prejudique os cidadãos do Estado de Israel pagará caro por isso", ameaçou.

