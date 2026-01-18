Gabriel Boric decreta estado de catástrofe no Chile por incêndios no sul do país

Incêndios florestais que atingem o sul do Chile já deixaram pelo menos 15 pessoas mortas e mais de 50 mil evacuados nas regiões de Ñuble e BíoBio, cerca de 500 km ao sul de Santiago. As chamas tiveram início na tarde do sábado (17), em meio a altas temperaturas e ventos fortes do verão no hemisfério sul, e avançaram pela madrugada, destruindo diversos povoados.

O quadro atualizado sobre os impactos dos incêndios foi informado a jornalistas pelo ministro da Segurança, Luis Cordero. Na madrugada do domingo (18), o presidente Gabriel Boric decretou estado de catástrofe nas duas regiões atingidas. Isso permite, por exemplo, que as Forças Armadas tomem o controle nestes locais.

"Diante dos graves incêndios em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", afirmou o presidente chileno em uma publicação no X.

Imagens divulgadas pela TV local mostram que as chamas afetaram zonas habitadas, especialmente nos municípios de Penco e Lirquen, na região de Biobío, onde vivem cerca de 60.000 pessoas.

Também houve registros de veículos incendidos nas ruas. "Estamos enfrentando um quadro complexo", alertou Alvaro Elizalde, ministro do Interior, ao apresentar um relatório oficial.

O Chile, especialmente na região centro-sul, tem sido fortemente afetado por incêndios florestais nos últimos anos. Em fevereiro de 2024, várias ocorrências tiveram início simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago. Pela atualização do Ministério Público, 138 pessoas morreram nestes incêndios.