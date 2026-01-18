Imagens inéditas do Roubo ao Museu do Louvre são divulgadas; veja

Um vídeo que mostra como agiram os ladrões que roubaram joias históricas da monarquia francesa do Museu do Louvre, em outubro do ano passado, foi divulgado neste domingo (18).

As imagens inéditas foram divulgadas pelo canal TF1, que pertence a uma das principais emissoras da televisão francesa, e viralizaram nas redes sociais.

O vídeo mostra um homem usando uma máquina para serrar parte da estrutura de proteção que guardava as joias roubadas. Em seguida, ele dá socos no vidro, com muita violência, para quebrá-lo. Após conseguir danificar a estrutura, outro homem se aproxima e ajuda o primeiro ladrão a retirar a guardar as joias.

Veja o vídeo divulgado pela TF1:

Ce soir dans Sept à Huit, document exceptionnel sur le casse du Louvre.

En exclusivité, les images des braqueurs captées par les caméras de vidéosurveillance du musée.



Até o momento, sete suspeitos foram presos pelo crime, que aconteceu em outubro de 2025 e chocou o mundo inteiro. Não se sabe se os homens que estão nas filmagens estão entre os suspeitos que já foram detidos.

Localizado em Paris, na França, o Louvre é o museu mais visitado do mundo. O espaço possui 33 mil obras e conta com obras de arte históricas e renomadas, como a "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci.