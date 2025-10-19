Roubo no Louvre: museu é fechado após joias serem levadas por homens armados

O Museu do Louvre, em Paris, um dos mais visitados do mundo, permanecerá fechado durante todo este domingo (19), após homens armados roubarem joias do acervo do espaço.

Segundo o o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, as joias tinham "valor inestimável", estavam em exibição na Galeria de Apolo e pertenciam à coleção de Napoleão e da imperatriz Josefina. Ao todo, foram roubadas nove peças, incluindo um colar, um broche e uma tira.

Ao jornal francês Le Figaro, o ministro afirmou que os homens pareciam experientes e "claramente fizeram um reconhecimento prévio" do museu.

O crime aconteceu na manhã deste domingo, por volta das 9h30, de forma quase cinematográfica. Segundo Nuñez, o roubo foi conduzido por três ou quatro homens encapuzados, que utilizaram um guindaste em cima de um caminhão para adentrar na Galeria de Apolo. O assalto durou cerca de sete minutos.

A suspeita é que a quadrilha tenda utilizado um canteiro de obras para acessar um elevador de carga e chegar à famosa galeria. Eles teriam quebrado janelas para conseguir chegar ao espaço e estavam armados com motosserras, segundo uma fonte da polícia francesa. Ninguém ficou ferido durante o assalto.