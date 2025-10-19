Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que se sabe sobre o roubo cinematográfico de peças da coroa francesa no Museu do Louvre

A ação aconteceu neste domingo (19) e durou apenas sete minutos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Vista ampla do pátio central do Museu do Louvre, em Paris, durante o pôr do sol. No centro, destaca-se a icônica pirâmide de vidro cercada por estruturas menores do mesmo estilo, refletindo a luz suave do entardecer. Ao redor, o edifício histórico do museu exibe sua arquitetura clássica, com colunas, janelas e detalhes ornamentados. No primeiro plano, à direita, há uma estátua de pedra observando a cena, enquanto dezenas de visitantes caminham pela praça. O céu apresenta tons alaranjados e azulados, completando o cenário.
Legenda: Em nota oficial, o Museu do Louvre informou que o prédio permanecerá fechado durante o domingo.
Foto: Musée du Louvre / Olivier Ouadah

Um roubo audacioso no Museu do Louvre, em Paris, que teve como alvos joias históricas da monarquia francesa, segue sem desfecho claro. Até o momento, segundo informações de agências estrangeiras, a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, fui recuperada, mas com danos.

A ação aconteceu neste domingo (19) e durou apenas sete minutos. Um grupo de três a quatro criminosos experientes, armados e organizados utilizaram equipamentos de construção pesada para invadir o local.

Coroa dourada ornamentada com diamantes e esmeraldas sobre um fundo neutro. A peça apresenta estrutura detalhada com águias em relevo e arabescos decorativos, além de uma faixa circular cravejada de pedras preciosas verdes e brancas. No topo, há um globo coberto de diamantes com uma cruz igualmente adornada. O interior da coroa é revestido por tecido vermelho aveludado, visível entre os arcos metálicos.
Legenda: A coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi um dos itens roubados.
Foto: Divulgação/Museu do Louvre

Além da coroa de diamantes e esmeralda já mencionada, outras baixas registradas no museu são a tiara e o colar de safiras das rainhas Marie-Amélie e Hortense, além de brincos das mesmas coleções. 

Veja também

teaser image
Mundo

Israel volta a bombardear Gaza após acusar Hamas de atacar militares

teaser image
Mundo

Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

Também desapareceram o colar de esmeraldas e o par de brincos da imperatriz Maria Luísa, bem como o broche relicário, a tiara e o laço de corpete da imperatriz Eugênia. As peças têm valor histórico incalculável.

Como aconteceu o crime?

De acordo com a polícia francesa, o crime teve início por volta das 9h30 (4h30 no horário de Brasília). O grupo chegou ao entorno do museu em um caminhão guindaste, posicionando-se em uma área que está em obras, na parte voltada para o Rio Sena. 

Utilizando o veículo e um elevador de carga, os ladrões conseguiram acessar o interior do prédio e seguir até a Galeria de Apolo, onde estão expostas as joias da coroa francesa. 

Os criminosos usaram pequenas esmerilhadeiras angulares — ferramentas elétricas de corte — para abrir janelas e vitrines. Em questão de minutos, duas delas foram arrombadas, e as peças retiradas. 

Segundo o Ministério do Interior francês, o grupo estava armado, mas não houve registro de feridos. A fuga foi feita em scooters, em uma ação cronometrada que durou cerca de sete minutos.

As peças foram recuperadas?

Horas depois do crime, uma das joias roubadas – a coroa da imperatriz Eugênia – foi encontrada danificada em uma rua próxima ao museu, segundo a agência AFP. 

A peça, composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, havia sido criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier para impressionar os visitantes da Feira Mundial de Paris de 1855.

A coroa foi localizada sob forte esquema policial, após um alerta de transeuntes que avistaram um objeto metálico reluzente em meio a entulhos.

Uma fonte ligada às investigações confirmou à AFP que a joia estava “seriamente danificada”, mas ainda íntegra o suficiente para permitir sua identificação.

De acordo com o jornal Le Parisien, uma segunda joia também foi recuperada, embora as autoridades não tenham divulgado qual seria.

O Ministério Público de Paris informou que a investigação segue em andamento e que a extensão das perdas ainda está sendo avaliada.

Segundo fontes ligadas à perícia, os criminosos teriam levado nove peças ao todo, incluindo colares, tiaras e broches.

As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pelas autoridades, que também investigam a possibilidade de ligação do grupo com outros roubos de arte ocorridos na Europa nos últimos anos.

Repercussão

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, classificou o caso como um “grande roubo” e reconheceu uma “grande vulnerabilidade nos museus franceses”.

A ministra da Cultura, Rachida Dati, declarou à TV francesa que um dos itens roubados foi encontrado embaixo do próprio museu, possivelmente deixado para trás durante a fuga apressada.  

Em nota oficial, o Museu do Louvre informou que o prédio foi evacuado logo após o crime e permanecerá fechado durante o domingo.  

Histórico de roubos dos Louvre

O roubo reacende um histórico de episódios semelhantes enfrentados pelo museu. O Louvre, que abriga mais de 33 mil obras de arte e recebe cerca de 30 mil visitantes por dia, já foi alvo de furtos emblemáticos, incluindo o desaparecimento da Monalisa em 1911, quando o pintor Vincenzo Peruggia escondeu a obra por dois anos antes de ser preso.

Décadas mais tarde, em 1976, três ladrões invadiram o museu ao amanhecer e roubaram uma espada cravejada de diamantes pertencente ao rei Carlos X. Em 1983, duas armaduras renascentistas foram levadas e só recuperadas quase quarenta anos depois.

A Galeria de Apolo, local do crime deste domingo, foi originalmente concebida pelo rei Luís XIV, o “Rei Sol”, e abriga algumas das joias mais preciosas da história francesa. Entre os destaques da coleção está o diamante Regent, de 140 quilates, encontrado na Índia em 1698, e que, segundo o Louvre, permanece em segurança.

Vista ampla do pátio central do Museu do Louvre, em Paris, durante o pôr do sol. No centro, destaca-se a icônica pirâmide de vidro cercada por estruturas menores do mesmo estilo, refletindo a luz suave do entardecer. Ao redor, o edifício histórico do museu exibe sua arquitetura clássica, com colunas, janelas e detalhes ornamentados. No primeiro plano, à direita, há uma estátua de pedra observando a cena, enquanto dezenas de visitantes caminham pela praça. O céu apresenta tons alaranjados e azulados, completando o cenário.
Mundo

O que se sabe sobre o roubo cinematográfico de peças da coroa francesa no Museu do Louvre

A ação aconteceu neste domingo (19) e durou apenas sete minutos

Redação
Há 45 minutos
Coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, é decorada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas.
Mundo

Coroa da imperatriz Eugênia, roubada do Louvre, tem mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas

A peça foi encontrada com avarias em uma rua próximo ao museu

Redação
Há 47 minutos
Imagem aérea de um dos pontos destruídos em Gaza durante ataques israelenses.
Mundo

Israel volta a bombardear Gaza após acusar Hamas de atacar militares

Testemunhas relataram que aviões israelenses atacaram dois pontos em Rafah, em Gaza

Redação
19 de Outubro de 2025
Crime aconteceu na manhã deste domingo (19).
Mundo

Roubo no Louvre: museu é fechado após joias serem levadas por homens armados

Circunstâncias do crime, que aconteceu neste domingo (19), ainda estão sob investigação

Redação
19 de Outubro de 2025
Imagem de um homem asiático idoso, falando em uma conferência com microfone pendurado à esquerda da foto, com fundo vermelho e destaque para sua expressão facial séria.
Mundo

Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

O teórico sino-americano é coautor da teoria de gauge Yang-Mills

Redação
18 de Outubro de 2025
Dois homens brancos. À esquerda, usa óculos escuros preto e terno preto, olhando para o lado com expressão séria. À direita, de cabelo loiro, usa terno preto com gravata vermelha, com fundo desfocado de árvores, olhando para frente.
Mundo

Entenda o que é comutação, ato de Trump que libertou George Santos

Desde julho, o ex-deputado cumpria pena de sete anos por fraude e falsidade ideológica

Redação
18 de Outubro de 2025
Imagem mostra senadores uruguaio votando em um projeto de lei sobre a eutanásia no Palácio Legislativo em Montevidéu em 15 de outubro de 2025.
Mundo

Uruguai aprova eutanásia; veja outros países com direito à morte assistida

Eutanásia será aplicado em situações específicas

Carol Melo e AFP
16 de Outubro de 2025
Trump fala no Salão Oval da Casa Branca.
Mundo

Trump admite ter autorizado CIA a realizar 'operações letais' na Venezuela

Presidente dos EUA justifica ação como parte de combate ao narcotráfico

Redação
15 de Outubro de 2025
Incêndio em prédio de vidro com equipes de bombeiros, polícia e ambulância ao redor no centro de uma cidade à noite. Tomada de emergência e atuação rápida das equipes de resgate.
Mundo

Carro-bomba explode e deixa um morto em Guayaquil, no Equador

Segundo veículo foi encontrado com explosivos no local, mas foi neutralizado

Geovana Almeida*
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra veículos da Cruz Vermelha e caminhões refrigerados, transportando os corpos de 45 palestinos que estavam sob custódia israelense, chegando ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2025.
Mundo

Israel diz que um dos corpos devolvidos não é de ex-refém

Hamas já entregou oito cadáveres de supostos sequestrados

Redação e AFP
15 de Outubro de 2025
Imagem de baixa qualidade capturada de um vídeo mostra combatentes armados do Hamas em uma rua da Cidade de Gaza, cercando oito homens vendados, ajoelhados e amarrados. Uma multidão observa ao fundo, e uma pessoa segura um celular gravando a cena. A execução pública, segundo informações, foi parte de uma ação do Hamas contra grupos criminosos palestinos após um cessar-fogo com Israel.
Mundo

Hamas executa oito homens em Gaza em confronto com rivais

Hamas diz ter matado supostos 'colaboradores de Israel' enquanto tenta retomar Gaza

AFP, Diário do Nordeste
15 de Outubro de 2025
Imagem mostra o comboio da Cruz Vermelha com os corpos dos reféns israelenses.
Mundo

Em nova fase do cessar-fogo, Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses

Número de corpos recuperados chega a oito

Redação
14 de Outubro de 2025
Donald Trump segura documento com assinatura de líderes mundiais para cessar fogo na Faixa de Gaza.
Mundo

Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível'

Representantes se reúnem no Egito para tratar da "segunda etapa" do acordo

Redação
13 de Outubro de 2025
Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja
Mundo

Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja

Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de reféns do Hamas.
Mundo

Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses

Redação
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e sua esposa, Janja, conversando com o Papa Francisco. Eles estão em uma audiência privada no Vaticano, com o Papa segurando um documento e falando com Lula, enquanto Janja observa. Ao fundo, é possível ver outras pessoas no ambiente, em uma sala com móveis clássicos e uma pintura religiosa na parede.
Mundo

Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.

Redação
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra Ziv Berman, um dos reféns israelenses libertados que anteriormente estavam cativos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023 por militantes palestinos, gesticula da janela de um helicóptero militar israelense CH-53 Sea Stallion no Centro Médico Sheba Tel-HaShomer em Ramat Gan em 13 de outubro de 2025.
Mundo

Hamas liberta todos os reféns israelenses

Com a liberação dos cativos, o plano de paz segue às próximas etapas

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025
Foto de embarcações das Filipinas e China em conflito em alto mar
Mundo

China e Filipinas trocam acusações após colisão entre navios

Conflito no Mar da China Meridional aumentam tensão em área disputada

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra inundação em rua do México após fortes chuvas
Mundo

Chuvas intensas no México deixam pelo menos 44 pessoas mortas

Precipitações torrenciais no país são registradas desde a última quinta-feira (9)

Redação e AFP
12 de Outubro de 2025
Imagem de ajuda humanitária chegando à Faixa de Gaza
Mundo

Ajuda humanitária começa a chegar em Gaza após acordo de cessar-fogo

Israel e Hamas se comprometeram a encerrar conflito que já leva dois anos

Redação
12 de Outubro de 2025