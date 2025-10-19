O que se sabe sobre o roubo cinematográfico de peças da coroa francesa no Museu do Louvre

Um roubo audacioso no Museu do Louvre, em Paris, que teve como alvos joias históricas da monarquia francesa, segue sem desfecho claro. Até o momento, segundo informações de agências estrangeiras, a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, fui recuperada, mas com danos.

A ação aconteceu neste domingo (19) e durou apenas sete minutos. Um grupo de três a quatro criminosos experientes, armados e organizados utilizaram equipamentos de construção pesada para invadir o local.

Legenda: A coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi um dos itens roubados. Foto: Divulgação/Museu do Louvre

Além da coroa de diamantes e esmeralda já mencionada, outras baixas registradas no museu são a tiara e o colar de safiras das rainhas Marie-Amélie e Hortense, além de brincos das mesmas coleções.

Também desapareceram o colar de esmeraldas e o par de brincos da imperatriz Maria Luísa, bem como o broche relicário, a tiara e o laço de corpete da imperatriz Eugênia. As peças têm valor histórico incalculável.

Como aconteceu o crime?

De acordo com a polícia francesa, o crime teve início por volta das 9h30 (4h30 no horário de Brasília). O grupo chegou ao entorno do museu em um caminhão guindaste, posicionando-se em uma área que está em obras, na parte voltada para o Rio Sena.

Utilizando o veículo e um elevador de carga, os ladrões conseguiram acessar o interior do prédio e seguir até a Galeria de Apolo, onde estão expostas as joias da coroa francesa.

Os criminosos usaram pequenas esmerilhadeiras angulares — ferramentas elétricas de corte — para abrir janelas e vitrines. Em questão de minutos, duas delas foram arrombadas, e as peças retiradas.

Segundo o Ministério do Interior francês, o grupo estava armado, mas não houve registro de feridos. A fuga foi feita em scooters, em uma ação cronometrada que durou cerca de sete minutos.

As peças foram recuperadas?

Horas depois do crime, uma das joias roubadas – a coroa da imperatriz Eugênia – foi encontrada danificada em uma rua próxima ao museu, segundo a agência AFP.

A peça, composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, havia sido criada pelo ourives Alexandre-Gabriel Lemonnier para impressionar os visitantes da Feira Mundial de Paris de 1855.

A coroa foi localizada sob forte esquema policial, após um alerta de transeuntes que avistaram um objeto metálico reluzente em meio a entulhos.

Uma fonte ligada às investigações confirmou à AFP que a joia estava “seriamente danificada”, mas ainda íntegra o suficiente para permitir sua identificação.

De acordo com o jornal Le Parisien, uma segunda joia também foi recuperada, embora as autoridades não tenham divulgado qual seria.

O Ministério Público de Paris informou que a investigação segue em andamento e que a extensão das perdas ainda está sendo avaliada.

Segundo fontes ligadas à perícia, os criminosos teriam levado nove peças ao todo, incluindo colares, tiaras e broches.

As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pelas autoridades, que também investigam a possibilidade de ligação do grupo com outros roubos de arte ocorridos na Europa nos últimos anos.

Repercussão

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, classificou o caso como um “grande roubo” e reconheceu uma “grande vulnerabilidade nos museus franceses”.

A ministra da Cultura, Rachida Dati, declarou à TV francesa que um dos itens roubados foi encontrado embaixo do próprio museu, possivelmente deixado para trás durante a fuga apressada.

Em nota oficial, o Museu do Louvre informou que o prédio foi evacuado logo após o crime e permanecerá fechado durante o domingo.

Histórico de roubos dos Louvre

O roubo reacende um histórico de episódios semelhantes enfrentados pelo museu. O Louvre, que abriga mais de 33 mil obras de arte e recebe cerca de 30 mil visitantes por dia, já foi alvo de furtos emblemáticos, incluindo o desaparecimento da Monalisa em 1911, quando o pintor Vincenzo Peruggia escondeu a obra por dois anos antes de ser preso.

Décadas mais tarde, em 1976, três ladrões invadiram o museu ao amanhecer e roubaram uma espada cravejada de diamantes pertencente ao rei Carlos X. Em 1983, duas armaduras renascentistas foram levadas e só recuperadas quase quarenta anos depois.

A Galeria de Apolo, local do crime deste domingo, foi originalmente concebida pelo rei Luís XIV, o “Rei Sol”, e abriga algumas das joias mais preciosas da história francesa. Entre os destaques da coleção está o diamante Regent, de 140 quilates, encontrado na Índia em 1698, e que, segundo o Louvre, permanece em segurança.