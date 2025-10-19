Israel volta a bombardear Gaza após acusar Hamas de atacar militares

Mesmo após a implementação do cessar-fogo, em vigor desde o último dia 10, Israel voltou a bombardear Gaza neste domingo (19), de acordo com testemunhas e a imprensa local.

A informação foi divulgada pela agência de notícias AFP e não foi confirmada oficialmente pelo governo israelense, que apenas destacou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou uma "forte retaliação" a um suposto ataque do grupo terrorista Hamas a militares israelenses na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Hamas negou o ataque.

O ataque de Israel é a primeira grande ameaça ao acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos, que também permitiu o retorno de reféns a Israel.

Segundo testemunhas palestinas ouvidas pela AFP, os novos conflitos em Gaza ocorreram em Rafah, em uma parte da cidade ainda controlada por Israel, com confrontos entre grupos armados seguidos por dois ataques aéreos.

Apesar do acordo em vigor, diversos incidentes com mortes de cidadãos palestinos foram registrados desde o último dia 10, mesmo antes do ataque deste domingo.