Em nova fase do cessar-fogo, Hamas entrega mais quatro corpos de reféns israelenses

Israel recebeu, nesta terça-feira (14), mais quatro corpos de reféns israelenses que estavam sob poder do grupo terrorista Hamas. Os restos mortais foram entregues em caixões à Cruz Vermelha, na Faixa de Gaza.

Entre as vítimas identificadas estão Guy Iluz, de 26 anos, e Bipin Joshi, de 23, cujos corpos foram encaminhados às Forças de Defesa de Israel (FDI) e à Agência de Segurança de Israel (Shin Bet).

Com a nova entrega, sobe para oito o número de corpos recuperados desde o início do acordo de cessar-fogo. Outros quatro haviam sido devolvidos na segunda-feira (13). Ao todo, o pacto prevê a devolução de 28 corpos de reféns israelenses.

Donald Trump afirmou que a "fase dois" do cessar-fogo entre Israel e Hamas começou, mas alertou que o trabalho ainda não está concluído e pediu a devolução dos corpos retidos em Gaza.

A próxima etapa do acordo inclui o desarmamento gradual do Hamas, mas ainda não há sinais claros de que isso esteja acontecendo.

Israel restringe entrada de ajuda em Gaza

A demora nas entregas levou o governo israelense a reduzir temporariamente o número de comboios humanitários autorizados a entrar na Faixa de Gaza pelo ponto de Rafah, na fronteira com o Egito.

A medida, determinada pelo aparato de segurança de Israel, deve permanecer em vigor até pelo menos o fim desta quarta-feira (15). Caminhões com mantimentos e suprimentos médicos seguem impedidos de cruzar a fronteira na quantidade habitual, que costuma atingir centenas de veículos por dia.

Organismos internacionais, como a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, voltaram a apelar pela reabertura total da passagem, para garantir o envio de alimentos, água e medicamentos à população civil de Gaza.

Novos confrontos

O Exército israelense confirmou, nesta terça-feira, ter matado cinco pessoas em incidentes separados no norte da Faixa. Segundo comunicado, os militares abriram fogo contra suspeitos que tentavam cruzar a “linha de retirada” e se aproximar das tropas.

Já as autoridades palestinas relatam ao menos seis mortos na região. Este foi o primeiro grande incidente desde o início da trégua.