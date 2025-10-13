Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível'

Representantes se reúnem no Egito para tratar da "segunda etapa" do acordo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:41)
Mundo
Donald Trump segura documento com assinatura de líderes mundiais para cessar fogo na Faixa de Gaza.
Legenda: Donald Trump e outros líderes mundiais assinaram acordo de cessar-fogo nos conflitos na Faixa de Gaza.
Foto: SAUL LOEB/AFP.

Líderes de diferentes países do mundo assinaram nesta segunda-feira (13), no Egito, o acordo para cessar-fogo nos conflitos na Faixa de Gaza. O documento foi subscrito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, pelo presidente da Turquia, Abdul al-Sisi, pelo presidente do Catar, Recep Erdogan, e por outros chefes de Estado.

Estiveram presentes as nações que foram mediadoras das tratativas de paz entre Israel e Hamas. No entanto, nenhum representante dos dois lados da guerra compareceu — Benjamin Netanyahu negou o convite alegando que a reunião ocorre em um feriado judaico.

Conforme o g1, no encontro, os líderes mundiais devem ainda discutir os próximos passos do acordo de paz em Gaza, que já havia sido assinado por negociadores israelenses e do Hamas na semana passada.

"Juntos, conseguimos fazer o que todos disseram que era impossível. As pessoas não acreditariam que conseguiríamos a paz no Oriente Médio. [...] Agora, a reconstrução [de Gaza] começa", declarou Trump.

A chamada "Cúpula de Paz em Gaza" tem o objetivo de conduzir uma segunda etapa de negociações a respeito do conflito: selar o fim da guerra, criar elementos para a paz duradoura no Oriente Médio e criar um conselho que fará a supervisão de Gaza no primeiro momento pós-guerra.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Luizianne justifica ida à missão humanitária em Gaza: 'Sou militante radical dos direitos humanos'

teaser image
Mundo

Ajuda humanitária começa a chegar em Gaza após acordo de cessar-fogo

Cessar-fogo

Israel anunciou que o cessar-fogo em Gaza começou a vigorar na última sexta-feira (10), após acordo com o movimento palestino Hamas. Desde então, as tropas começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada e iniciaram a liberação de reféns que seguiam em cativeiro.

Assuntos Relacionados
Donald Trump segura documento com assinatura de líderes mundiais para cessar fogo na Faixa de Gaza.
Mundo

Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível'

Representantes se reúnem no Egito para tratar da "segunda etapa" do acordo

Redação
Há 21 minutos
Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja
Mundo

Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja

Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de reféns do Hamas.
Mundo

Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses

Redação
13 de Outubro de 2025
A imagem mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e sua esposa, Janja, conversando com o Papa Francisco. Eles estão em uma audiência privada no Vaticano, com o Papa segurando um documento e falando com Lula, enquanto Janja observa. Ao fundo, é possível ver outras pessoas no ambiente, em uma sala com móveis clássicos e uma pintura religiosa na parede.
Mundo

Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.

Redação
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra Ziv Berman, um dos reféns israelenses libertados que anteriormente estavam cativos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023 por militantes palestinos, gesticula da janela de um helicóptero militar israelense CH-53 Sea Stallion no Centro Médico Sheba Tel-HaShomer em Ramat Gan em 13 de outubro de 2025.
Mundo

Hamas liberta todos os reféns israelenses

Com a liberação dos cativos, o plano de paz segue às próximas etapas

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025
Foto de embarcações das Filipinas e China em conflito em alto mar
Mundo

China e Filipinas trocam acusações após colisão entre navios

Conflito no Mar da China Meridional aumentam tensão em área disputada

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra inundação em rua do México após fortes chuvas
Mundo

Chuvas intensas no México deixam pelo menos 44 pessoas mortas

Precipitações torrenciais no país são registradas desde a última quinta-feira (9)

Redação e AFP
12 de Outubro de 2025
Imagem de ajuda humanitária chegando à Faixa de Gaza
Mundo

Ajuda humanitária começa a chegar em Gaza após acordo de cessar-fogo

Israel e Hamas se comprometeram a encerrar conflito que já leva dois anos

Redação
12 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos de Donald Trump e Xi Jinping.
Mundo

China afirma ‘não ter medo de brigar’ após EUA aplicarem novas tarifas

Governo chinês classificou as medidas como ‘hipócritas’

Redação
12 de Outubro de 2025
Registro de israelenses em Tel Aviv celebrando o acordo de troca de prisioneiros e reféns assinado entre Israel e Hamas.
Mundo

Hamas começa a libertar reféns israelenses na 2ª feira

Israel e Hamas farão troca de reféns e prisioneiros como parte do acordo de paz

AFP
11 de Outubro de 2025
Mundo

O que se sabe sobre o fim da guerra entre Israel e Gaza

Neste sábado (11), o governo de Israel começou a transferir os presos palestinos

Redação
11 de Outubro de 2025
Maria Corina Machado observa a manifestação em Caracas, capital da Venezuela. Imagem usada em matéria sobre ela que agradeceu a Trump após ganhar Prêmio Nobel.
Mundo

Vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado agradece 'apoio' de Trump

Ativista política se encontra escondida dentro da Venezuela por medo de ser capturada pelo regime de Nicolás Maduro

Redação
10 de Outubro de 2025
A presidente do Peru, Dina Boluarte, durante uma cerimônia de promulgação de uma lei de anistia para militares e policiais processados por violações de direitos humanos no Palácio do Governo, em Lima, em 13 de agosto de 2025.
Mundo

Congresso do Peru destitui Dina Boluarte, e José Jerí assume presidência

A troca de comando no Executivo aprofunda a crise institucional no país, que desde 2016 já teve sete presidentes

Redação
10 de Outubro de 2025
A imagem mostra um menino sentado em meio aos escombros em frente a um prédio destruído no centro de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza
Mundo

Israel inicia cessar-fogo em Gaza; reféns devem ser soltos em 72 horas

O primeiro-ministro israelense afirmou que 20 reféns estão vivos e 28 morreram

Redação e AFP
10 de Outubro de 2025
imagem mostra a líder da oposição da venezuela, maria corina machado, ao lado da bandeira do país. ela está com a mão no peito, veste roupa branca e olha em direção ao lado direito da imagem. maria corina machado ganhou o nobel da paz 2025.
Mundo

Nobel da Paz é concedido a María Corina Machado

Venezuelana é defensora da democracia no país. Premiação foi anunciada nesta sexta-feira (10)

Redação
10 de Outubro de 2025
Rússia derrubou avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão, admite Putin
Mundo

Rússia derrubou avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão, admite Putin

Pedido de desculpas e promessa de indenização marcam o encontro dos líderes da Rússia e Azerbaijão

Nathália Paula Braga*
09 de Outubro de 2025
Imagem das forças de segurança israelenses bloqueiam uma estrada na cidade ocupada, para matéria sobre fim da guerra entre Israel e Hamas.
Mundo

Hamas declara fim da guerra com Israel

Ministros israelenses se reúnem para aprovar o novo acordo

Redação e AFP
09 de Outubro de 2025
Esta imagem, tirada durante uma visita à mídia organizada pelo exército israelense em 3 de outubro de 2025, mostra tanques do exército israelense em frente a edifícios danificados pela guerra nas proximidades do Hospital de Campanha Jordaniano na Cidade de Gaza.
Mundo

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

A primeira fase do cessar-fogo foi alcançada nessa quarta-feira (8), em reunião no Egito, mas ainda falta esclarecer alguns pontos sem consenso

Redação e AFP
09 de Outubro de 2025
Trump fala durante reunião na Casa Branca.
Mundo

Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

Plano será implementado em fases. Reféns deverão ser libertados e tropas israelenses começarão retirada

Lucas Monteiro e AFP
08 de Outubro de 2025
Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo
Mundo

Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo

Caso ocorreu em meio aos protestos contra o aumento do preço do diesel no país

Redação e AFP
07 de Outubro de 2025