Líderes mundiais assinam 'cessar-fogo' em Gaza e Trump diz ter conseguido 'impossível'

Líderes de diferentes países do mundo assinaram nesta segunda-feira (13), no Egito, o acordo para cessar-fogo nos conflitos na Faixa de Gaza. O documento foi subscrito pelo presidente norte-americano, Donald Trump, pelo presidente da Turquia, Abdul al-Sisi, pelo presidente do Catar, Recep Erdogan, e por outros chefes de Estado.

Estiveram presentes as nações que foram mediadoras das tratativas de paz entre Israel e Hamas. No entanto, nenhum representante dos dois lados da guerra compareceu — Benjamin Netanyahu negou o convite alegando que a reunião ocorre em um feriado judaico.

Conforme o g1, no encontro, os líderes mundiais devem ainda discutir os próximos passos do acordo de paz em Gaza, que já havia sido assinado por negociadores israelenses e do Hamas na semana passada.

"Juntos, conseguimos fazer o que todos disseram que era impossível. As pessoas não acreditariam que conseguiríamos a paz no Oriente Médio. [...] Agora, a reconstrução [de Gaza] começa", declarou Trump.

A chamada "Cúpula de Paz em Gaza" tem o objetivo de conduzir uma segunda etapa de negociações a respeito do conflito: selar o fim da guerra, criar elementos para a paz duradoura no Oriente Médio e criar um conselho que fará a supervisão de Gaza no primeiro momento pós-guerra.

Cessar-fogo

Israel anunciou que o cessar-fogo em Gaza começou a vigorar na última sexta-feira (10), após acordo com o movimento palestino Hamas. Desde então, as tropas começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada e iniciaram a liberação de reféns que seguiam em cativeiro.