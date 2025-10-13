Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

Após mais de dois anos, o Hamas libertou 20 reféns vivos de Israel que eram mantidos na Faixa de Gaza. O momento, nesta segunda-feira (13), marcou o fim da guerra e o cumprimento do acordo de cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e a anunciado na semana passada.

Segundo o governo de Israel, 48 pessoas eram mantidas em cárcere. Vinte e oito teriam falecido, porém, dois continuam em situação oficialmente desconhecida.

Os corpos dos mortos ainda serão devolvidos às famílias. O grupo terrorista teria solicitado a Israel um prazo maior para procurar as vítimas.

Saiba quem são os 20 reféns libertados de Gaza

Eitan Abraham Mor

O jovem barista de 25 anos foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, quando trabalhava em um festival de música.

Nascido e residente em Jerusalém, é o mais velho dos 8 filhos e tem uma profunda ligação com seu cachorro.

Antes de ser sequestrado, ele supostamente salvou outras pessoas durante o ataque, ajudando a evacuar pessoas em condições perigosas. Sua família lutou pela sua libertação.

Gali Berman

O homem de 28 anos foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no Kibutz Kfar Aza, assim como seu irmão gêmeo Ziv.

Ele e Ziv trabalhavam como técnicos de luz e som e costumavam viajar juntos. Eles eram muito próximos, quase inseparáveis, mas foram mantidos separados durante o cativeiro.

Gali é descrito pelos amigos como alguém de coração caloroso e extrovertido, cuja saudação "Shalom" ecoaria pelo escritório, e um amigo que sempre ajudaria os outros.

Ziv Berman

Ziv, de 28 anos, foi sequestrado durante o ataque do Hamas no Kibbutz Kfar Aza, assim como o irmão gêmeo, Gali.

Os dois trabalhavam juntos como técnicos de luz e som, frequentemente colaborando em projetos de música e eventos.

Amigos e familiares descrevem Ziv como reservado, alguém que gosta de viver: ele adora fazer compras, colecionar perfumes e equilibrar trabalho com diversão.

Omri Miran

Omri, de 48 anos, do Kibbutz Nahal Oz, foi sequestrado pelo Hamas em casa, na frente da família.

Casado com Lishay, com quem tem duas filhas pequenas, é conhecido como um homem de família. Em posse dos sequestradores, lutou para permanecer vivo pelas filhas.

Vídeos divulgados pelo Hamas mostram Omri em condições precárias, implorando para voltar para casa.

Alon Ohel

O jovem pianista de 24 anos foi sequestrado pelo Hamas quando estava em um abrigo antibombas de um festival de música.

Ele sofreu ferimentos graves, incluindo a perda de visão em um dos olhos, e, conforme o Ministério do Exterior israelenses, o outro do olho também está em risco.

Os reféns liberados afirmaram às autoridades israelenses que Alon foi mantido acorrentado em túneis e privado de tratamento médico.

Guy Gilboa-Dalal

Guy, de 24 anos, foi sequestrado pelo Hamas quando estava em um festival de música, junto com o amigo de longa data Evyatar David, que também foi capturado.

De acordo com relatos, em cativeiro ele foi submetido a condições severas, como desidratação extrema, que o deixaram temporariamente incapaz de falar. A vítima também perdeu a audição em um dos ouvidos.

Matan Angrest

O soldado de 22 anos foi sequestrado quando estava em seu tanque, perto de Nahal Oz. Ele é conhecido por seu espírito gentil, determinação e amor pelos esportes.

Matan jogou uma vez pela equipe juvenil de futebol do Hapoel Haifa e é um fã do time Maccabi Haifa.

Apesar de sofrer de asma, insistiu em servir em uma unidade de combate, motivado por um senso de dever e amor pelo seu país, conforme o governo israelense.

Elkana Bohbot

O jovem de 26 anos também foi sequestrado em um festival de música.

Nesta segunda-feira, retorna para a esposa Rivka e o filho dos dois.

Durante o tempo de cativeiro, o Hamas divulgou diversos vídeos dele.

Avinatan Or

O homem de 32 anos foi outro sequestrado no festival de música, junto com a parceira Noa Argamani.

Avinatan mantido em cativeiro em condições degradantes: acorrentado, faminto e ferido.

Segundo de sete irmãos, ele é descrito pela família como uma pessoa resiliente e determinada.

Yosef-Chaim Ohana

O jovem de 25 anos foi sequestrado durante o ataque ao festival de música. Ele foi visto pela última vez ajudando os feridos.

Conhecido por sua bondade e coragem, Yosef-Chaim auxiliou outras vítimas mesmo quando foguetes e tiros atingiam o local, conforme o Ministério Exterior israelense.

Ele é descrito por familiares e amigos como um jovem caloroso e aventureiro, que ama a natureza, andar de bicicleta e passar tempo ao ar livre.

Evyatar David

Evyatar, de 24 anos, foi sequestrado também no festival de música.

Em posse do Hamas, teve mãos e pés algemados, sendo privado de luz, e foi forçado a cavar o que lhe disseram que seria sua cova.

Nesse período, passou fome e teve pouco acesso a cuidados médicos.

Rom Broslavsky

Rom, de 21 anos, foi raptado no festival de música "Nova", onde ele trabalhava. Borslavsky é natural de Jerusalem e, segundo testemunhas, resgatou duas mulheres, apesar de ter se ferido no ataque.

No cativeiro, ele teria sofrido com falta de comida, água e cuidados médicos.

Segev Kalfon

Segev tem 27 anos e é mais um dos sequestrados no festival. Conforme a família, ele estudava finanças e trabalhava na padaria dos parentes.

Segev sofria um quadro severo de ansiedade, após uma grave lesão na perna em 2023.

Maxim Herkin

Maxim, 37, estava no festival a convite de amigos, quando foi raptado pelo Hamas. Durante o cativeiro, ele foi visto em vídeos enfaixado por conta de lesões, e afirmando que estava sendo preso em túneis.

Ele é pai de uma menina de três anos e era o principal provedor de casa, onde morava com a mãe e o irmão mais novo. Maxim é um imigrante da Ucrânia.

Bar Abraham Kupershtein

Bar, 23 anos, trabalha no Nova Festival. No dia do ataque, em 7 de outubro de 2023, ele ficou para trás para poder ajudar os feridos e acabou raptado.

Ele apareceu em vídeos divulgados pelo Hamas machucado e mantido em uma espécie de caverna. Ele era o principal provedor de sua família, composta pelo pai com deficiência física, mãe e quatro irmãos.

Eltan Horn

Eltan, 38, foi sequestrado pelo Hamas em Kibbutz Nir Oz, onde foi visitar o irmão. Imagens mostraram ele fraco e sofrendo com uma doença de pele crônica, que piorou pela falta de cuidado médico, além de severas infecções.

Horn tem cidadania israelense e argentina, e imigrou para Israel por meio do programa Na'ale. Ele trabalhava como educador em um movimento de jovens chamado Mahanot HaOlim.

Ariel Cunio

Ariel, 28, foi raptado em Kibbutz Nir Oz, junto ao irmão, David e a namorada dele, Arbel Yehud. Ele também veio da Argentina e é irmão de Elta.

Ele foi resgatado do cativeiro inicial, mas permaneceu em Gaza, sob circunstâncias desconhecidas. O desaparecimento dele se tornou um poderoso símbolo da tragédia em Nir Oz.

David Cunio

Irmão de Ariel e Eitan, David, 35, foi sequestrado em 7 de outubro junto à família.

Matan Zangauker

Matan, 25, foi sequestrado em casa em Nir Oz, junto à esposa, Ilana Gritzwsky, que foi libertada em novembro de 2023 em um acordo.

Zangauker sofre de distrofia muscular, o que piorou sua permanência no cativeiro. Sua mãe, Eivan Zangauker, se tornou uma ativista conhecida por lutar pelos direitos dos reféns.

Nimrod Cohen

Nimrod, 20, é um soldado capturado em 7 de outubro, após o tanque em que ele estava foi atacado na fronteira entre Kibbutz Nir Oz e Nirim. Ele foi o único sobrevivente da equipe.

Em vídeos divulgados pelo Hamas, ele foi reconhecido pela família por conta de uma tatuagem, em condições físicas severas.