Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Montagem de fotos de reféns do Hamas.
Legenda: Reféns foram libertos pelo grupo terrorista Hamas.
Foto: Reprodução/Forças de Defesa de Israel.

Após mais de dois anos, o Hamas libertou 20 reféns vivos de Israel que eram mantidos na Faixa de Gaza. O momento, nesta segunda-feira (13), marcou o fim da guerra e o cumprimento do acordo de cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e a anunciado na semana passada

Segundo o governo de Israel, 48 pessoas eram mantidas em cárcere. Vinte e oito teriam falecido, porém, dois continuam em situação oficialmente desconhecida. 

Veja também

teaser image
Mundo

China e Filipinas trocam acusações após colisão entre navios

teaser image
Mundo

Hamas liberta todos os reféns israelenses

Os corpos dos mortos ainda serão devolvidos às famílias. O grupo terrorista teria solicitado a Israel um prazo maior para procurar as vítimas. 

Saiba quem são os 20 reféns libertados de Gaza

Eitan Abraham Mor

O jovem barista de 25 anos foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, quando trabalhava em um festival de música. 

Nascido e residente em Jerusalém, é o mais velho dos 8 filhos e tem uma profunda ligação com seu cachorro. 

Antes de ser sequestrado, ele supostamente salvou outras pessoas durante o ataque, ajudando a evacuar pessoas em condições perigosas. Sua família lutou pela sua libertação.

Gali Berman

O homem de 28 anos foi sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no Kibutz Kfar Aza, assim como seu irmão gêmeo Ziv.

Ele e Ziv trabalhavam como técnicos de luz e som e costumavam viajar juntos. Eles eram muito próximos, quase inseparáveis, mas foram mantidos separados durante o cativeiro.

Gali é descrito pelos amigos como alguém de coração caloroso e extrovertido, cuja saudação "Shalom" ecoaria pelo escritório, e um amigo que sempre ajudaria os outros.

Ziv Berman

Ziv, de 28 anos, foi sequestrado durante o ataque do Hamas no Kibbutz Kfar Aza, assim como o irmão gêmeo, Gali.

Os dois trabalhavam juntos como técnicos de luz e som, frequentemente colaborando em projetos de música e eventos.

Amigos e familiares descrevem Ziv como reservado, alguém que gosta de viver: ele adora fazer compras, colecionar perfumes e equilibrar trabalho com diversão.

Omri Miran 

Omri, de 48 anos, do Kibbutz Nahal Oz, foi sequestrado pelo Hamas em casa, na frente da família.

Casado com Lishay, com quem tem duas filhas pequenas, é conhecido como um homem de família. Em posse dos sequestradores, lutou para permanecer vivo pelas filhas.

Vídeos divulgados pelo Hamas mostram Omri em condições precárias, implorando para voltar para casa.

Alon Ohel

O jovem pianista de 24 anos foi sequestrado pelo Hamas quando estava em um abrigo antibombas de um festival de música.

Ele sofreu ferimentos graves, incluindo a perda de visão em um dos olhos, e, conforme o Ministério do Exterior israelenses, o outro do olho também está em risco.

Os reféns liberados afirmaram às autoridades israelenses que Alon foi mantido acorrentado em túneis e privado de tratamento médico.

Guy Gilboa-Dalal

Guy, de 24 anos, foi sequestrado pelo Hamas quando estava em um festival de música, junto com o amigo de longa data Evyatar David, que também foi capturado. 

De acordo com relatos, em cativeiro ele foi submetido a condições severas, como desidratação extrema, que o deixaram temporariamente incapaz de falar. A vítima também perdeu a audição em um dos ouvidos.

Matan Angrest 

O soldado de 22 anos foi sequestrado quando estava em seu tanque, perto de Nahal Oz. Ele é conhecido por seu espírito gentil, determinação e amor pelos esportes.

Matan jogou uma vez pela equipe juvenil de futebol do Hapoel Haifa e é um fã do time Maccabi Haifa.

Apesar de sofrer de asma, insistiu em servir em uma unidade de combate, motivado por um senso de dever e amor pelo seu país, conforme o governo israelense. 

Elkana Bohbot

O jovem de 26 anos também foi sequestrado em um festival de música. 

Nesta segunda-feira, retorna para a esposa Rivka e o filho dos dois. 

Durante o tempo de cativeiro, o Hamas divulgou diversos vídeos dele. 

Avinatan Or

O homem de 32 anos foi outro sequestrado no festival de música, junto com a parceira Noa Argamani. 

Avinatan mantido em cativeiro em condições degradantes: acorrentado, faminto e ferido.

Segundo de sete irmãos, ele é descrito pela família como uma pessoa resiliente e determinada.

Yosef-Chaim Ohana

O jovem de 25 anos foi sequestrado durante o ataque ao festival de música. Ele foi visto pela última vez ajudando os feridos.

Conhecido por sua bondade e coragem, Yosef-Chaim auxiliou outras vítimas mesmo quando foguetes e tiros atingiam o local, conforme o Ministério Exterior israelense. 

Ele é descrito por familiares e amigos como um jovem caloroso e aventureiro, que ama a natureza, andar de bicicleta e passar tempo ao ar livre.

Evyatar David

Evyatar, de 24 anos, foi sequestrado também no festival de música. 

Em posse do Hamas, teve mãos e pés algemados, sendo privado de luz, e foi forçado a cavar o que lhe disseram que seria sua cova. 

Nesse período, passou fome e teve pouco acesso a cuidados médicos.

Rom Broslavsky 

Rom, de 21 anos, foi raptado no festival de música "Nova", onde ele trabalhava. Borslavsky é natural de Jerusalem e, segundo testemunhas, resgatou duas mulheres, apesar de ter se ferido no ataque. 

No cativeiro, ele teria sofrido com falta de comida, água e cuidados médicos. 

Segev Kalfon 

Segev tem 27 anos e é mais um dos sequestrados no festival. Conforme a família, ele estudava finanças e trabalhava na padaria dos parentes.

Segev sofria um quadro severo de ansiedade, após uma grave lesão na perna em 2023. 

Maxim Herkin 

Maxim, 37, estava no festival a convite de amigos, quando foi raptado pelo Hamas. Durante o cativeiro, ele foi visto em vídeos enfaixado por conta de lesões, e afirmando que estava sendo preso em túneis. 

Ele é pai de uma menina de três anos e era o principal provedor de casa, onde morava com a mãe e o irmão mais novo. Maxim é um imigrante da Ucrânia. 

Bar Abraham Kupershtein

Bar, 23 anos, trabalha no Nova Festival. No dia do ataque, em 7 de outubro de 2023, ele ficou para trás para poder ajudar os feridos e acabou raptado. 

Ele apareceu em vídeos divulgados pelo Hamas machucado e mantido em uma espécie de caverna. Ele era o principal provedor de sua família, composta pelo pai com deficiência física, mãe e quatro irmãos. 

Eltan Horn 

Eltan, 38, foi sequestrado pelo Hamas em Kibbutz Nir Oz, onde foi visitar o irmão. Imagens mostraram ele fraco e sofrendo com uma doença de pele crônica, que piorou pela falta de cuidado médico, além de severas infecções. 

Horn tem cidadania israelense e argentina, e imigrou para Israel por meio do programa Na'ale. Ele trabalhava como educador em um movimento de jovens chamado Mahanot HaOlim. 

Ariel Cunio 

Ariel, 28, foi raptado em Kibbutz Nir Oz, junto ao irmão, David e a namorada dele, Arbel Yehud. Ele também veio da Argentina e é irmão de Elta.

Ele foi resgatado do cativeiro inicial, mas permaneceu em Gaza, sob circunstâncias desconhecidas. O desaparecimento dele se tornou um poderoso símbolo da tragédia em Nir Oz. 

David Cunio 

Irmão de Ariel e Eitan, David, 35, foi sequestrado em 7 de outubro junto à família. 

Matan Zangauker

Matan, 25, foi sequestrado em casa em Nir Oz, junto à esposa, Ilana Gritzwsky, que foi libertada em novembro de 2023 em um acordo. 

Zangauker sofre de distrofia muscular, o que piorou sua permanência no cativeiro. Sua mãe, Eivan Zangauker, se tornou uma ativista conhecida por lutar pelos direitos dos reféns.

Nimrod Cohen 

Nimrod, 20, é um soldado capturado em 7 de outubro, após o tanque em que ele estava foi atacado na fronteira entre Kibbutz Nir Oz e Nirim. Ele foi o único sobrevivente da equipe. 

Em vídeos divulgados pelo Hamas, ele foi reconhecido pela família por conta de uma tatuagem, em condições físicas severas. 

Assuntos Relacionados
Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja
Mundo

Vídeo mostra reencontro de reféns israelenses e familiares; veja

Libertação foi saudada com gritos de alegria e lágrimas em uma praça de Tel Aviv

Redação e AFP
Há 39 minutos
Montagem de fotos de reféns do Hamas.
Mundo

Quem são os 20 reféns de Israel libertados pelo Hamas

O grupo terrorista cumpriu o acordo de cessar-fogo e liberou todos os prisioneiros israelenses

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e sua esposa, Janja, conversando com o Papa Francisco. Eles estão em uma audiência privada no Vaticano, com o Papa segurando um documento e falando com Lula, enquanto Janja observa. Ao fundo, é possível ver outras pessoas no ambiente, em uma sala com móveis clássicos e uma pintura religiosa na parede.
Mundo

Lula se encontra com papa Leão XIV e revela desejo de pontífice vir ao Brasil

Durante a reunião, o presidente fez um convite ao religioso para participar da COP30.

Redação
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra Ziv Berman, um dos reféns israelenses libertados que anteriormente estavam cativos em Gaza desde os ataques de 7 de outubro de 2023 por militantes palestinos, gesticula da janela de um helicóptero militar israelense CH-53 Sea Stallion no Centro Médico Sheba Tel-HaShomer em Ramat Gan em 13 de outubro de 2025.
Mundo

Hamas liberta todos os reféns israelenses

Com a liberação dos cativos, o plano de paz segue às próximas etapas

Redação e AFP
13 de Outubro de 2025
Foto de embarcações das Filipinas e China em conflito em alto mar
Mundo

China e Filipinas trocam acusações após colisão entre navios

Conflito no Mar da China Meridional aumentam tensão em área disputada

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra inundação em rua do México após fortes chuvas
Mundo

Chuvas intensas no México deixam pelo menos 44 pessoas mortas

Precipitações torrenciais no país são registradas desde a última quinta-feira (9)

Redação e AFP
12 de Outubro de 2025
Imagem de ajuda humanitária chegando à Faixa de Gaza
Mundo

Ajuda humanitária começa a chegar em Gaza após acordo de cessar-fogo

Israel e Hamas se comprometeram a encerrar conflito que já leva dois anos

Redação
12 de Outubro de 2025
Colagem com duas fotos de Donald Trump e Xi Jinping.
Mundo

China afirma ‘não ter medo de brigar’ após EUA aplicarem novas tarifas

Governo chinês classificou as medidas como ‘hipócritas’

Redação
12 de Outubro de 2025
Registro de israelenses em Tel Aviv celebrando o acordo de troca de prisioneiros e reféns assinado entre Israel e Hamas.
Mundo

Hamas começa a libertar reféns israelenses na 2ª feira

Israel e Hamas farão troca de reféns e prisioneiros como parte do acordo de paz

AFP
11 de Outubro de 2025
Mundo

O que se sabe sobre o fim da guerra entre Israel e Gaza

Neste sábado (11), o governo de Israel começou a transferir os presos palestinos

Redação
11 de Outubro de 2025
Maria Corina Machado observa a manifestação em Caracas, capital da Venezuela. Imagem usada em matéria sobre ela que agradeceu a Trump após ganhar Prêmio Nobel.
Mundo

Vencedora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado agradece 'apoio' de Trump

Ativista política se encontra escondida dentro da Venezuela por medo de ser capturada pelo regime de Nicolás Maduro

Redação
10 de Outubro de 2025
A presidente do Peru, Dina Boluarte, durante uma cerimônia de promulgação de uma lei de anistia para militares e policiais processados por violações de direitos humanos no Palácio do Governo, em Lima, em 13 de agosto de 2025.
Mundo

Congresso do Peru destitui Dina Boluarte, e José Jerí assume presidência

A troca de comando no Executivo aprofunda a crise institucional no país, que desde 2016 já teve sete presidentes

Redação
10 de Outubro de 2025
A imagem mostra um menino sentado em meio aos escombros em frente a um prédio destruído no centro de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza
Mundo

Israel inicia cessar-fogo em Gaza; reféns devem ser soltos em 72 horas

O primeiro-ministro israelense afirmou que 20 reféns estão vivos e 28 morreram

Redação e AFP
10 de Outubro de 2025
imagem mostra a líder da oposição da venezuela, maria corina machado, ao lado da bandeira do país. ela está com a mão no peito, veste roupa branca e olha em direção ao lado direito da imagem. maria corina machado ganhou o nobel da paz 2025.
Mundo

Nobel da Paz é concedido a María Corina Machado

Venezuelana é defensora da democracia no país. Premiação foi anunciada nesta sexta-feira (10)

Redação
10 de Outubro de 2025
Rússia derrubou avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão, admite Putin
Mundo

Rússia derrubou avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão, admite Putin

Pedido de desculpas e promessa de indenização marcam o encontro dos líderes da Rússia e Azerbaijão

Nathália Paula Braga*
09 de Outubro de 2025
Imagem das forças de segurança israelenses bloqueiam uma estrada na cidade ocupada, para matéria sobre fim da guerra entre Israel e Hamas.
Mundo

Hamas declara fim da guerra com Israel

Ministros israelenses se reúnem para aprovar o novo acordo

Redação e AFP
09 de Outubro de 2025
Esta imagem, tirada durante uma visita à mídia organizada pelo exército israelense em 3 de outubro de 2025, mostra tanques do exército israelense em frente a edifícios danificados pela guerra nas proximidades do Hospital de Campanha Jordaniano na Cidade de Gaza.
Mundo

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

A primeira fase do cessar-fogo foi alcançada nessa quarta-feira (8), em reunião no Egito, mas ainda falta esclarecer alguns pontos sem consenso

Redação e AFP
09 de Outubro de 2025
Trump fala durante reunião na Casa Branca.
Mundo

Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

Plano será implementado em fases. Reféns deverão ser libertados e tropas israelenses começarão retirada

Lucas Monteiro e AFP
08 de Outubro de 2025
Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo
Mundo

Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo

Caso ocorreu em meio aos protestos contra o aumento do preço do diesel no país

Redação e AFP
07 de Outubro de 2025
Bad Bunny se apresenta durante um show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre fala de Trump sobre artista anunciado como atração do Super Bowl.
Mundo

'Nunca ouvi falar', diz Trump sobre Bad Bunny como atração do Super Bowl

Presidente americano classificou a escalação do porto-riquenho para o evento como “ridícula”

Redação
07 de Outubro de 2025