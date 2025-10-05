Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu
Negociadores israelenses e do grupo terrorista Hamas se reúnem no Cairo para definir os próximos passos do acordo
Israel não prosseguirá com o acordo de cessar-fogo se todos os reféns israelenses não forem libertados. A declaração foi feita neste domingo (5) pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em meio à expectativa de retomada das negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
O premiê reforçou ainda a promessa de que estaria envolvido e seria responsável pelo desarmamento da Faixa de Gaza.
Netanyahu afirmou também que a Autoridade Palestina (ANP) não controlará o enclave após o fim do conflito, argumentando que tanto a organização política quanto o Hamas “não participaram da gestão” da região.
Como era o plano proposto
O plano de cessar-fogo foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e conta com o apoio de grandes potências, como China e Rússia. O acordo determina que todos os reféns sejam libertados.
Está previsto que negociadores israelenses e do Hamas se reúnam neste domingo (5), na cidade do Cairo, no Egito, para acertar detalhes técnicos da proposta.
Segundo um alto funcionário do grupo palestino ouvido pela agência AFP, o Hamas está “muito interessado em chegar a um acordo” e em “iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros”.
De acordo com essa fonte, o grupo palestino está disposto a avançar nas tratativas “se a ocupação”, como os palestinos se referem a Israel, “tiver intenções genuínas”.
As declarações de Netanyahu foram feitas em Jerusalém, durante o Fórum Heróis de Israel, que reúne israelenses que perderam familiares e amigos nos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.
Bombardeios em Gaza continuam
O primeiro-ministro afirmou ainda que Israel retomará os combates em Gaza caso os reféns não sejam libertados até o prazo estabelecido por Trump. No entanto, os intensos bombardeios contra a Faixa de Gaza não foram suspensos, mesmo após o apelo do presidente norte-americano para cessá-los.
Autoridades sanitárias do enclave informaram que pelo menos 15 palestinos foram mortos desde o amanhecer deste domingo. No sábado, quando Trump ordenou que Israel suspendesse “imediatamente” os ataques, 67 pessoas morreram, incluindo 17 na Cidade de Gaza, a maioria crianças e adolescentes.
Desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, 67.139 palestinos morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
O órgão acredita que o número seja ainda maior, devido às vítimas sob escombros e espalhadas pelas ruas, onde ambulâncias e equipes da Defesa Civil não conseguem chegar.