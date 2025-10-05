Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu

Negociadores israelenses e do grupo terrorista Hamas se reúnem no Cairo para definir os próximos passos do acordo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Netanyahu gesticula durante discurso.
Legenda: O premiê reforçou ainda a promessa de que estaria envolvido e seria responsável pelo desarmamento da Faixa de Gaza.
Foto: Ronen Zvulun / AFP.

Israel não prosseguirá com o acordo de cessar-fogo se todos os reféns israelenses não forem libertados. A declaração foi feita neste domingo (5) pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em meio à expectativa de retomada das negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

O premiê reforçou ainda a promessa de que estaria envolvido e seria responsável pelo desarmamento da Faixa de Gaza.

Netanyahu afirmou também que a Autoridade Palestina (ANP) não controlará o enclave após o fim do conflito, argumentando que tanto a organização política quanto o Hamas “não participaram da gestão” da região.

Como era o plano proposto

O plano de cessar-fogo foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e conta com o apoio de grandes potências, como China e Rússia. O acordo determina que todos os reféns sejam libertados.

Está previsto que negociadores israelenses e do Hamas se reúnam neste domingo (5), na cidade do Cairo, no Egito, para acertar detalhes técnicos da proposta.

Segundo um alto funcionário do grupo palestino ouvido pela agência AFP, o Hamas está “muito interessado em chegar a um acordo” e em “iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros”.

De acordo com essa fonte, o grupo palestino está disposto a avançar nas tratativas “se a ocupação”, como os palestinos se referem a Israel, “tiver intenções genuínas”.

As declarações de Netanyahu foram feitas em Jerusalém, durante o Fórum Heróis de Israel, que reúne israelenses que perderam familiares e amigos nos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.

Veja também

teaser image
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

teaser image
Mundo

Tesouro espanhol de mais de 1 milhão de dólares é resgatado na Flórida

Bombardeios em Gaza continuam

O primeiro-ministro afirmou ainda que Israel retomará os combates em Gaza caso os reféns não sejam libertados até o prazo estabelecido por Trump. No entanto, os intensos bombardeios contra a Faixa de Gaza não foram suspensos, mesmo após o apelo do presidente norte-americano para cessá-los.

Autoridades sanitárias do enclave informaram que pelo menos 15 palestinos foram mortos desde o amanhecer deste domingo. No sábado, quando Trump ordenou que Israel suspendesse “imediatamente” os ataques, 67 pessoas morreram, incluindo 17 na Cidade de Gaza, a maioria crianças e adolescentes.

Desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, 67.139 palestinos morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

O órgão acredita que o número seja ainda maior, devido às vítimas sob escombros e espalhadas pelas ruas, onde ambulâncias e equipes da Defesa Civil não conseguem chegar.

Assuntos Relacionados
Netanyahu gesticula durante discurso.
Mundo

Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu

Negociadores israelenses e do grupo terrorista Hamas se reúnem no Cairo para definir os próximos passos do acordo

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra baú de madeira entreaberto com uma grande porção de peças de metal identificadas como moedas espanholas de 1715.
Mundo

Tesouro espanhol de mais de 1 milhão de dólares é resgatado na Flórida

Baú com mais de mil moedas de prata e ouro foi encontrado em local conhecido como "Costa do Tesouro"

Redação
05 de Outubro de 2025
Protestos na Itália contra Israel e a favor da Palestina reuniram milhares de manifestantes
Mundo

Italianos protestam com greve em apoio a flotilha interceptada por Israel

Onda de protestos populares se espalham pelo país europeu, que não reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Redação e AFP
04 de Outubro de 2025
Estátua de São Francisco de Assis em pedra, com céu nublado ao fundo, simbolizando paz e espiritualidade.
Mundo

Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Geovana Almeida
04 de Outubro de 2025
Um policial armado está em um cordão na White House Avenue, perto da sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation em Crumpsall, no norte de Manchester, em 2 de outubro de 2025, após um ataque à sinagoga.
Mundo

Um dos mortos em ataque à sinagoga foi ferido por disparos de agentes

Tiros também atingiram outra vítima, que está hospitalizada. Suspeito não portava arma de fogo

Carol Melo e AFP
03 de Outubro de 2025
Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) estava em um dos barco de missão interceptado

Redação
03 de Outubro de 2025
Pessoas caminhando na Walthamstow High Street
Mundo

Dois jovens são hospitalizados após suspeita de ataque com ácido em Londres

Três adolescentes de 17 anos foram detidos

Redação
03 de Outubro de 2025
Navios da Flotilha Global Sumud
Mundo

Brasileiros detidos por Israel receberão visitas de membros do Itamaraty

Objetivo da visita é verificar as condições de saúde e oferecer assistência jurídica aos cidadãos

Redação, AFP e Agência Brasil
02 de Outubro de 2025
Cantor, vestido com roupas brancas e gorro de lã, atuando em palco ao ar livre com vegetação ao fundo.
Mundo

Agentes de imigração fiscalizarão show de Bad Bunny, afirma governo Trump

Atração principal do espetáculo de intervalo do Super Bowl, cantor é abertamente contra as políticas anti-imigrantes

Redação
02 de Outubro de 2025
Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester
Mundo

Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester

Um homem atropelou pedestres em frente ao tempo no bairro de Crumpsall

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Imagem de perfil de Elon Musk, homem branco de cabelo castanho escuro, com expressão séria, destacando detalhes faciais e pele, em close-up lateral de cabeça.
Mundo

Fortuna de Elon Musk agora ultrapassa os US$ 500 bilhões

O empresário está caminhando para se tornar o primeiro trilionário do mundo

Redação
02 de Outubro de 2025
Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos
Mundo

Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos

O abalo de 6,9 graus de magnitude, registrado na terça-feira (30), ainda deixou cerca de 20 mil desabrigados

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Capitólio americano ao fundo para matéria sobre shutdown do governo dos EUA
Mundo

Estados Unidos entram em 'shutdown' e paralisam parte das atividades do governo

Paralisação ocorre após fracasso em negociações entre Democratas e Republicanos

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem de Barbara para matéria onde cineasta foi detida por imigração dos EUA
Mundo

Cineasta brasileira Barbara Marques é detida por imigração dos EUA

Marido denunciou condições desumanas da detenção na prisão de Barbara

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, caminhando no interior de um edifício com decoração clássica, incluindo lustres e tapete vermelho.
Mundo

Trump quer impor tarifa de 100% a filmes americanos produzidos fora dos EUA

Presidente afirma que taxas seriam necessárias porque outras nações estariam roubando a indústria norte-americana

Redação e AFP
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem com câncer, sem os cabelos, sentado em uma cadeira gammer, com fones de ouvido verdes, com as mãos na cabeça em desespero.
Mundo

Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live

O golpe teria ocorrido por causa de um jogo malicioso baixado durante a live, após um espectador pedir que ele baixasse e jogasse o game

Redação
28 de Setembro de 2025
imagem de policial na Dinamarca ao lado de drone
Mundo

Dinamarca proíbe voos de drones por uma semana após sobrevoos em bases militares

Há dias, o país é alvo de sobrevoos de drones não identificados

Redação e AFP
28 de Setembro de 2025
Howard Lutnick sentado de paletó e gravata. Ao fundo, quadros com molduras douradas
Mundo

Secretário de Trump afirma que Brasil precisa passar por ‘ajustes’ para evitar prejuízos aos EUA

Ele também citou países como Suíça e Índia

Redação
28 de Setembro de 2025
Estrela anã branca brilhante à esquerda, cercada por um cinturão de asteroides e cometas em desintegração. Os fragmentos rochosos e gelados se estendem pelo espaço, deixando rastros azulados enquanto se movem em direção à estrela.
Mundo

Telescópio Hubble detecta anã branca que pode ter 'engolido' corpo gelado semelhante a Plutão

O objeto celeste observado está localizado na Via Láctea, a aproximadamente 255 anos-luz da Terra

Redação
27 de Setembro de 2025
imagem de policial na Dinamarca ao lado de drone
Mundo

Drones são avistados sobrevoando bases militares dinamarquesas; Rússia nega ataque

O ministro de Relações Exteriores da Rússia nega participação no ataque

Redação
27 de Setembro de 2025