Tesouro espanhol de mais de 1 milhão de dólares é resgatado na Flórida

Mais de mil moedas de prata e cinco de ouro foram resgatadas na costa da Flórida, durante a temporada de mergulho de 2025. O tesouro, originário de antigas colônias espanholas, está avaliado em cerca de US$ 1 milhão. As informações são da CNN.

As moedas, conhecidas como reales (de prata) e escudos (de ouro), faziam parte da fortuna transportada por uma frota espanhola que se dirigia do Novo Mundo (refere-se ao que agora são as Américas do Sul, Central e do Norte, além do Caribe) para a Espanha.

A frota foi destruída por um furacão em 31 de julho de 1715, em um dos maiores naufrágios da história marítima das Américas.

Segundo a empresa responsável pelo encontro do material, 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC, o desastre original resultou na perda estimada de até US$ 400 milhões em ouro, prata e joias. O diretor de operações da empresa, Sal Guttuso, destacou a importância histórica da ação.

“Esta descoberta não é apenas sobre o tesouro em si, mas sobre as histórias que ele conta”.

Guttuso afirmou que encontrar mil moedas em uma única recuperação é algo “raro e extraordinário”, pois cada peça é um “elo tangível com as pessoas que viveram, trabalharam e navegaram durante a Era de Ouro do Império Espanhol”.

Detalhes da cunhagem e localização

As moedas foram cunhadas nas colônias espanholas do México, Peru e Bolívia. Muitas delas ainda preservam datas e marcas de cunhagem visíveis, elevando seu valor histórico para pesquisadores e colecionadores.

A excelente conservação dos itens sugere que eles faziam parte de um único baú ou remessa, perdida quando o navio se partiu durante o furacão.

Legenda: Diversos fragmentos de moedas estão sendo catalogados após encontro de material na Costa do Tesouro, na Flórida, EUA Foto: Divulgação / 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC

O achado ocorreu em uma região da Flórida conhecida como “Costa do Tesouro”. As operações modernas de salvamento continuam no local, sob rigorosa supervisão estatal e diretrizes arqueológicas. Segundo Guttuso, cada novo achado auxilia na reconstrução da “história humana da frota de 1715”.

A 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC, se diz a única empresa autorizada a realizar salvamentos oficiais dos naufrágios da frota do ano de 1715. O trabalho de busca só é permitido a subcontratados licenciados, trabalhando sob supervisão arqueológica.

Conservação e exibição do material

Após a recuperação, as moedas passarão por um processo detalhado de conservação. A empresa planeja que algumas peças sejam apresentadas em museus locais.

A intenção é de oferecer ao público a oportunidade de conhecer de perto a história marítima da Flórida e o período histórico ao qual os tesouros remontam.