Morre Chen Ning Yang, físico vencedor de Nobel, aos 103 anos

O teórico sino-americano é coautor da teoria de gauge Yang-Mills

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem de um homem asiático idoso, falando em uma conferência com microfone pendurado à esquerda da foto, com fundo vermelho e destaque para sua expressão facial séria.
Legenda: Yang nasceu no leste da China, em 1922, e se naturalizou estadunidense em 1954.
Foto: Mike Clarke/AFP.

O físico Chen Ning Yang faleceu aos 103 anos, em Pequim, na manhã deste sábado (18). Vencedor do Prêmio Nobel, ele foi um dos teóricos mais influentes e renomados mundialmente.

A causa da morte teria sido em decorrência de uma doença, porém maiores detalhes não vieram à público. As informações foram emitidas pela agência de notícias chinesa Xinhua.

Nascido em 1922, no leste da China, e naturalizado estadunidense em 1954, Yang seguiu carreira na Física, com foco em mecânica estatística e nos princípios de simetria de partículas elementares, realizando contribuições importantes para os estudos contemporâneos.

Junto à Robert Mills, ele concebeu a teoria de gauge Yang-Mills, um conceito quântico de campos para ligação nuclear. A contribuição para a área moldou a compreensão atual do universo em nível subatômico.

Em 1957, Yang foi vencedor do Prêmio Nobel de Física, compartilhado com o colega de profissão Tsung Dao Lee, pela descoberta da violação da paridade na interação fraca.

Na época, o estudo foi revolucionário e abriu portas para novos eixos de pesquisa sobre as partículas elementares.

Suas pesquisas e contribuições o levaram a ficar entre os físicos mais renomados do século XX, junto à Albert Eistein, pai da Teoria da Relatividade, e Marie Curie, descobridora do elemento químico Rádio.

