Tiaras, brincos, colares e broches: veja quais foram as peças roubadas Museu do Louvre, em Paris

Além da coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, outras oito joias “de valor patrimonial inestimável" foram roubadas do Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo (19). Segundo informações da agência de notícias AFP, todos os objetos roubados datam do século XIX

Entre os itens levados do acervo do museu estão peças que pertenceram à imperatriz Maria Luísa, esposa de Napoleão Bonaparte; à rainha Hortênsia, da Holanda, enteada do imperador; e a Maria Amélia, última rainha da França, esposa do rei Luís Felipe.

O crime ocorreu por volta das 9h30 (4h30 no horário de Brasília). À emissora BFM TV, a procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse que as buscas se concentram em um grupo de quatro pessoas que, segundo as autoridades, utilizaram motosserras pequenas. A ação durou sete minutos e não deixou feridos.

A galeria assaltada, segundo a AFP, abriga a coleção real de pedras preciosas e os diamantes da coroa do monarca francês Luís XIV, conhecido como o Rei-Sol.

Confira abaixo informações do site do Museu do Louvre sobre as peças roubadas.

Legenda: Tiara criada para a imperatriz Eugênia pouco depois do casamento com Napoleão III. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Tiara de pérolas

Tiara com 212 pérolas — 17 delas em forma de gota — além de 1.998 diamantes e 992 pequenas rosas lapidadas. A joia foi criada para a imperatriz Eugênia pouco depois do casamento com Napoleão III, em 29 de janeiro de 1853. Após integrar as joias da Coroa Francesa, a tiara e um broche, com o qual forma par, foram vendidos no leilão dos Diamantes da Coroa, em Paris, em 1887. O conjunto voltou a ser leiloado em Genebra em 1992, ano em que foi doado ao museu pela Sociedade dos Amigos do Louvre.

Legenda: A joia foi modificada ao longo do tempo e usada pela rainha Hortênsia, pela rainha Maria Amélia e por Isabel de Orléans. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Brincos de safiras

Os brincos pertencem a um conjunto que originalmente incluía uma tiara, um colar, um par de brincos, broches, pente e braceletes. As peças são adornadas com safiras do Ceilão em seu estado natural, sem tratamento térmico para alteração da cor, como é comum na joalheria moderna. As gemas são realçadas por molduras de diamantes em montagens de ouro. A joia foi modificada ao longo do tempo e usada pela rainha Hortênsia, pela rainha Maria Amélia e por Isabel de Orléans, permanecendo na descendência da família até 1985.

Legenda: A tiara faz parte de um conjunto que originalmente incluía um colar, um par de brincos, broches, pente e braceletes. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Tiara de safiras

A tiara é composta por cinco partes articuladas, cada uma decorada com safira. No total, são 24 safiras — dez delas muito pequenas — e 1.083 diamantes. Faz parte do conjunto das rainhas Hortênsia e Maria Amélia.

Legenda: Como os demais itens do conjunto, o colar é adornada com safiras do Ceilão em seu estado natural, sem tratamento térmico para alteração da cor. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Colar de safiras

Parte do mesmo conjunto, o colar é composto por oito safiras de diferentes tamanhos e 631 diamantes, com todos os elos articulados. Também compõe o conjunto das rainhas Hortênsia e Maria Amélia.

Legenda: O conjunto completo incluía uma tiara, um colar, um par de brincos e um pente e foi um presente de casamento de Napoleão a à imperatriz Maria Luísa. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Colar de esmeraldas e par de brincos

O conjunto completo, que incluía uma tiara, um colar, um par de brincos e um pente, foi um presente de casamento de Napoleão para a imperatriz Maria Luísa, em 1810. O colar conta com 32 esmeraldas — dez em forma de gota — e 1.138 diamantes, sendo 874 brilhantes e 264 rosas. Dez grandes esmeraldas, alternadamente ovais ou em losango e cercadas por diamantes, são conectadas por palmetas que abrigam pequenas esmeraldas redondas. A cada grande esmeralda está pendurada uma esmeralda em gota, também cercada de diamantes. Os brincos possuem duas esmeraldas em forma de gota (45,20 quilates), quatro outras esmeraldas e 108 diamantes.

Legenda: Segundo informações do site do Louvre, acredita-se que a joia tenha sido projetada para, posteriormente, abrigar um pequeno elemento religioso. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Broche de diamantes conhecido como "broche relicário"

Montado em prata dourada, o broche exibe uma rosácea central de sete diamantes ao redor de um solitário, dois grandes diamantes históricos usados por Luís XIV, quatro pequenas gotas, um brilhante triangular com duas suspensões, um diamante ovoide e um brilhante em mesa com três pequenos pendentes, totalizando 94 diamantes. Desde o leilão dos Diamantes da Coroa, em 1887, a peça passou a ser associada ao termo “relicário”. Segundo informações do site do Louvre, acredita-se que a joia tenha sido projetada para, posteriormente, abrigar um pequeno elemento religioso.

Legenda: Originalmente, o broche fazia parte do centro de um cinto composto por mais de 4.000 pedras da Coroa Francesa. Foto: Reprodução/Museu do Louvre

Broche de diamantes em formato de laço

O laço apresenta duas voltas com pontas dobradas, complementado por duas tiras de comprimentos diferentes (compostas por 7 e 9 elementos) finalizadas por pequenos pingentes com franjas articuladas. Cinco gotas de diamantes decoram a peça — a central com sete brilhantes e as laterais com seis cada — totalizando 2.438 diamantes e 196 rosas. Originalmente, fazia parte do centro de um cinto composto por mais de 4.000 pedras da Coroa Francesa, criado para ser exibido na Exposição Universal de 1855 e posteriormente usado pela imperatriz Eugênia.

Legenda: A coroa da imperatriz Eugênia foi encontrada perto do Louvre horas após o roubo e o estado da joia está sendo avaliado, segundo o Ministério da Cultura francês. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Coroa

Única joia recuperada após o roubo, a coroa da imperatriz Eugênia é adornada por oito arcos em forma de águia. O globo central é adornado por 32 esmeraldas e encimado por uma cruz de seis brilhantes. Ao todo, a peça contém 1.354 diamantes, 1.136 rosas e 56 esmeraldas.