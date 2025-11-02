Roubo no Museu do Louvre foi feito por 'amadores', afirma promotoria de Paris

O roubo de joias históricas no Museu do Louvre, ocorrido no último dia 19 de outubro, foi feito por pessoas comuns, sem associação com o crime organizado. Essa é a tese defendida pela promotoria de Paris, na França.

As autoridades parisienses apontam que os criminosos praticaram "um tipo de delinquência que geralmente não associamos aos escalões superiores do crime organizado".

As declarações são de Laure Beccuau, promotora de Paris. Em entrevista à rádio Franceinfo, são pessoas que vivem nos arredores da capital francesa, em locais como Saint-Denis e Seine.

Conforme as análises de veículos de imprensa francês, os bandidos de fato eram amadores. A coroa da Imperatriz Eugênia, cravejada de pedras preciosas e considerada a joia mais preciosa, caiu durante a fuga.

Os assaltantes ainda abandonaram pelo caminho ferramentas e luvas, além de outros objetos na cena do crime. O caminhão de mudanças que os auxiliou na ação foi alvo de uma tentativa fracassada de incêndio.

Assalto durou menos de dez minutos

A investigação aponta que, na ocasião, dois homens estacionaram um veículo fora do museu, entraram no local, subiram até o segundo andar do Louvre, quebraram uma janela, arrombaram vitrines com esmerilhadeiras e fugiram em motonetas.

De acordo com informações dos portais Deutsche Welle e Uol, quatro suspeitos foram indiciados e detidos, incluindo três que seriam membros da equipe que invadiu o Louvre. Todos respondem por furto por quadrilha organizada e conspiração criminosa.

Ainda existe a suspeita de que o organizador do assalto seja o único dos envolvidos ainda foragido.