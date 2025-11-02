Incêndio deixa 23 pessoas mortas em loja no México

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde de sábado (1º), uma loja de varejo popular, na cidade de Hermosillo, no norte do México, e deixou ao menos 23 mortos e outras 12 pessoas ficaram feridas.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram a correria e o desespero de clientes e pessoas que passavam pela rua durante explosão. Os estabelecimentos comerciais próximos fecharam as portas devido ao risco de maiores danos.

A presidente do país, Claudia Sheinbaum, nas redes sociais, prestou apoio às famílias: "Minhas sentidas condolências às famílias e aos entes queridos das pessoas que faleceram no incêndio ocorrido em uma loja no centro de Hermosillo".

Ela declarou que ordenou que o ministro do Interior enviasse equipes de apoio para prestar assistência às famílias das vítimas e aos feridos.

O governador do estado de Sonora, onde fica a cidade, Alfonso Durazo, nas redes sociais também disse que ordenou uma investigação "completa e transparente para esclarecer as causas do acidente”.

A maioria das mortes parece ter sido causada pela inalação de gases tóxicos, conforme informações veiculadas pela imprensa local com base no serviço médico forense.