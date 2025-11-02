Diário do Nordeste
Ataque com faca em trem deixa pelo menos dez feridos na Inglaterra

Ocorrência foi registrada na noite de sábado (1º) em Huntingdon.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:34)
Mundo
Um agente da polícia caminha na plataforma ao lado de um trem LNER Azuma na estação de Huntingdon, em Huntingdon, no leste da Inglaterra, em 1º de novembro.
Legenda: Pelo menos dez pessoas ficaram feridas com ataque.
Foto: JUSTIN TALLIS / AFP.

Um ataque com faca em trem deixou pelo menos dez pessoas feridas na cidade de Huntingdon, na Inglaterra. O caso ocorreu na noite de sábado (1º), resultando na prisão de dois britânicos, segundo a polícia local. 

"Várias vítimas foram levadas ao hospital", detalhou a corporação, conforme o g1. O trem havia saído de Doncaster, às 18h25, em direção à estação London King’s Cross, em Londres.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que o "terrível incidente (...) é profundamente preocupante". Em publicação no X, alertou aos passageiros na área para seguirem as orientações da polícia. 

"Meus pensamentos estão com todos os afetados, e meus agradecimentos aos serviços de emergência pela sua atuação".
Keir Starmer
Primeiro-ministro do Reino Unido

Dentre as dez pessoas que receberam atendimento médico, nove chegaram em estado grave. No entanto, quatro já receberam alta. 

Prisão dos suspeitos

Os agentes prenderam dois suspeitos oito minutos após as ligações de emergência. Até o momento, as autoridades descartaram motivação terrorista. 

Funcionamento das linhas

A empresa London North Eastern Railway (LNER) fechou todas as linhas durante a situação de emergência. 

Em nota, a LNER agradeceu aos serviços de emergência pela resposta rápida e profissional, assim como pelo atendimento prestado aos feridos.  

Por sua vez, o  diretor-geral da LNER, David Horne, disser estar "profundamente chocado e triste com o grave incidente". 

