Investigação sobre assalto ao Louvre tem cinco novas prisões

Dez dias após o assalto ao Museu do Louvre, o roubo de oito joias da Coroa da França, ocorrido em plena luz do dia, no domingo (19), a investigação avançou. Na noite da última quarta-feira (29), cinco pessoas foram presas na região metropolitana de Paris, na região de Seine-Saint-Denis. As informações foram dadas pela procuradora da República de Paris, Laure Beccuau, em entrevista à rádio RTL, nesta quinta (30).

Todos os detidos foram colocados sob custódia, confirmou o Ministério Público de Paris.

Veja também Mundo Coroa da imperatriz Eugênia, roubada do Louvre, tem mais de 1,3 mil diamantes e 56 esmeraldas Mundo Tiaras, brincos, colares e broches: veja quais foram as peças roubadas Museu do Louvre, em Paris

Conforme a procuradora, um dos presos é considerado um dos principais alvos dos investigadores e está “particularmente na mira”. Vestígios de DNA encontrados no local ligariam o homem diretamente ao crime.

“Os outros podem nos fornecer informações sobre o desenrolar dos fatos”, explicou Beccuau, sem revelar detalhes sobre o perfil dos suspeitos ou o possível destino das peças roubadas.

A procuradora ressaltou que a investigação está em andamento e que novas informações devem surgir conforme as autoridades avancem na apuração.