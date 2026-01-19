Acidente entre trens na Espanha deixa ao menos 39 mortos

Um acidente entre dois trens nesse domingo (18), na província espanhola de Córdoba, deixou pelo menos 39 mortos. Segundo um porta-voz do Ministério do Interior, aproximadamente 123 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave e 24 em estado crítico.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Córdoba e Andújar, informaram os serviços de emergência da Andaluzia durante a madrugada.

Como aconteceu o acidente

A colisão ocorreu próximo à estação de Andamuz, na região da Andaluzia, às 19h45 locais. Um trem da espanhola Iryo que ia de Málaga para Madri descarrilou e invadiu a outra via, por onde trafegava um trem da Renfe. O impacto fez o segundo trem também descarrilar, informou a administradora pública da rede de trens (Adif).

"A frente do trem que viajava de Madri para Huelva colidiu, pelo que sabemos até o momento, com um ou mais vagões que haviam cruzado os trilhos", disse o ministro dos Transportes, Óscar Puente.

Com a tragédia, os vagões descarrilados atingiram diversas vítimas, que foram atendidas por membros dos serviços de emergência. Voluntários também se aproximaram para ajudar nos trabalhos.

"Parece um filme de terror", disse Lucas Meriako, passageiro do trem da Iryo, ao canal de televisão La Sexta. "Houve um impacto muito forte por trás e a sensação de que o trem inteiro ia desabar... Muitas pessoas ficaram feridas por estilhaços de vidro", detalhou a testemunha.

Causas do acidente

As autoridades ainda não informaram a possível causa do acidente. O ministro Óscar Puente apontou o acidente como "extremamente estranho", destacando que o trem da Iryo tinha quatro anos e era "praticamente novo". Além disso, segundo ele, a via tinha sido "totalmente reformada".

"Todos os especialistas ferroviários que estiveram aqui hoje e que estão neste centro, e aqueles que pudemos consultar, estão extremamente surpresos com o acidente porque, como eu disse, é muito estranho", argumentou.

A Casa Real da Espanha expressou "grande preocupação" com a tragédia. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, prestou condolências às famílias das vítimas. "Hoje é uma noite de profunda dor para o nosso país", publicou no X.

O governo disponibilizou espaços para atender familiares das vítimas na estação de Madri e em várias da Andaluzia, informou a Adif. A administradora pública da rede de trens também destacou que as linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha não vão operar nesta segunda-feira (19), devido ao acidente.