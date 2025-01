Trump ameaça taxar Brics com tarifas de até 100% caso bloco busque alternativas ao dólar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nessa quinta-feira (30), impor uma tarifa de 100% sobre produtos importados dos países do Brics caso o bloco avance na proposta de criar uma moeda própria para substituir o dólar no comércio internacional.

A ideia de que os países do Brics estão tentando se afastar do dólar, enquanto ficamos parados, chegou ao fim", declarou Trump na rede Truth Social.

Trump afirmou que exigirá um compromisso dos países do bloco, que classificou como "aparentemente hostis", de que não apoiarão ou criarão uma nova moeda. Caso contrário, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os demais integrantes "enfrentarão tarifas de 100% e devem se preparar para perder acesso à maravilhosa economia dos Estados Unidos", declarou.

"Que procurem outro país tolo", disse o presidente americano. "Qualquer nação que tentar [substituir o dólar] pode dar adeus aos EUA e se preparar para enfrentar tarifas."

O QUE É O BRICS?

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são os cinco países que formam, atualmente, o grupo denominado Brics.

O grupo atua de forma conjunta em organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial do Comércio (OMC), buscando fortalecer suas posições e promover uma governança internacional mais equilibrada.

Além disso, os países membros estabelecem parcerias em diversas áreas, incluindo agricultura, ciência e tecnologia, cultura, segurança digital, previdência social, propriedade intelectual, saúde e turismo.

Veja também Mundo Trump culpa políticas de diversidade de Obama e Biden por acidente aéreo nos EUA Mundo EUA aprovam Ozempic para tratar complicações de diabetes tipo 2 e de doença renal crônica

PRESIDÊNCIA E OBJETIVOS DO GRUPO EM 2025

No dia 1º de janeiro de 2025, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Brics pela quarta vez e se tornou responsável por liderar as iniciativas do bloco ao longo do ano. Como parte desse compromisso, o País sediará a Cúpula do Brics, prevista para julho, no Rio de Janeiro.

Durante sua gestão, o Brasil tentará promover temas como a reforma da governança global e o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Além disso, vai precisar articular a entrada de novos membros no grupo, já que, em 2025, ao menos nove países passaram a integrar o bloco. Entre eles, estão Cuba, Bolívia, Indonésia, Bielorrússia, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão, conforme anunciado pela Rússia, que presidiu o Brics no ano anterior.

Outro desafio enfrentado foi a continuidade do projeto de substituição do dólar no comércio entre os países membros. A proposta, que envolve a adoção de um sistema de pagamento com moedas locais, segue em discussão, mas não é considerada uma prioridade pela maioria dos integrantes do grupo. Para o Brasil, essa mudança foi vista como um objetivo de longo prazo.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.