Papa Francisco não teve novas crises e passou ‘noite tranquila’, informa boletim médico deste sábado (1º)

O estado de saúde do Papa Francisco, 88, internado desde o dia 14 de fevereiro devido a uma pneumonia bilateral (em ambos os pulmões), segue complexo, segundo informou novo boletim médico da Sala de Imprensa da Santa Sé, neste sábado (1º).

“A noite foi tranquila, e o Papa mantém seu repouso”, publicou a nota, acrescentando que o pontífice não teve mais crises depois do broncoespasmo ocorrido na última sexta-feira (28), que gerou um agravamento repentino do quadro de saúde.

Na manhã deste sábado (1º), o papa “tomou café da manhã e leu alguns jornais”. O prognóstico continua reservado e não é detalhado pela comunicação do Vaticano, que reforça a "situação complexa".

Antes da intercorrência na sexta, Papa Francisco havia passado a manhã “alternando fisioterapia respiratória e oração na capela”, onde recebe a eucaristia. No início da tarde, teve uma crise de broncoespasmo, uma contração das vias aéreas que dificulta a respiração.

“O Santo Padre foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas”, descreveu o boletim, acrescentando que “o pontífice permaneceu sempre vigilante e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas”.

Ainda conforme a comunicação do Vaticano, serão necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do papa após essa crise isolada.