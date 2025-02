Cristo Redentor projeta imagens do Papa Francisco e mensagens de apoio à saúde do pontífice

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, recebeu, na noite dessa quinta-feira (27), uma projeção com imagens do papa Francisco, que segue internado em um hospital no Vaticano para tratar uma pneumonia bilateral.

O monumento também projetou diversas mensagens de apoio ao pontífice — e em diferentes idiomas. "Nos juntamos em oração pelo papa Francisco, enviando força neste momento de recuperação. Independente de onde você estiver, entre nessa corrente de fé, solidariedade e esperança", compartilhou o perfil do Cristo no Instagram.

Veja também Mundo Resultados de tomografia de papa Francisco mostram 'leve melhora' do pontífice, diz novo boletim desta quarta (26) Mundo Papa Francisco ainda precisa de oxigênio e faz fisioterapia respiratória, diz boletim médico desta quinta (27)

Saúde do papa

Francisco teve uma piora em seu quadro clínico nesta sexta-feira (28) e enfrentou uma crise respiratória isolada.

De acordo com a assessoria de imprensa do Vaticano, a piora ocorreu após um episódio de vômito com aspiração. "O pontífice foi prontamente submetido a uma broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com boa resposta nas trocas gasosas", disse a nota.

O Santo Padre, no entanto, segue "vigilante e orientado" e tem colaborado com as manobras terapêuticas.