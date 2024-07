Kamala Harris agradece apoio de Biden e defende união para 'derrotar Donald Trump'

"Estou honrada por ter o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação. No último ano, viajei pelo país, conversando com os americanos sobre a escolha clara nesta eleição significativa. E é isso que continuarei a fazer nos próximos dias e semanas. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata — e unir nossa nação — para derrotar Donald Trump e sua extrema agenda no projeto 2025".

Kamala Harris Vice-presidente dos EUA