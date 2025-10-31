Fenômeno forçou o cancelamento de 24 voos no aeroporto internacional de Bali
O montanhista e geógrafo Pedro Hauck explicou a complexidade do resgate
Declaração foi publicada na tarde dessa quinta-feira (26), na rede social X
Depoimentos foram dados em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar nesse domingo (22)
Voo conduzido pelo profissional passou próximo à nuvem de fumaça e gases expelida pelo monte
Vulcão localizado na ilha de Sicília é o mais alto e ativo da Europa
Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea tem sofrido uma série de episódios do tipo desde o dia 23 de dezembro de 2024
O vulcão tem 1,7 mil metros e está localizado na ilha turística das Flores
Essa é a segunda vez neste ano que o terminal aéreo italiano interrompe as atividades devido à estrutura rochosa
Homem chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos