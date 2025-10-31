Diário do Nordeste
vídeo mostra erupção de vulcão na Indonésia com nuvem de fumaça de 18 quilômetros no céu

Mundo

Erupção de vulcão na Indonésia lança nuvem de fumaça de 18 quilômetros no céu; veja vídeo

Fenômeno forçou o cancelamento de 24 voos no aeroporto internacional de Bali

Redação e AFP 07 de Julho de 2025
Montagem com a foto do Monte onde Juliana caiu e dela sorrindo. Juliana é uma mulher de pele negra, cabelos negros e veste top e short

Mundo

Juliana Marins continuava escorregando e precisava de mais corda, diz especialista

O montanhista e geógrafo Pedro Hauck explicou a complexidade do resgate

Redação 29 de Junho de 2025
Juliana Martins sentada em uma rocha na praia, com braços levantados e rosto voltado ao céu, ao fundo o mar, ilhas e céu com nuvens, no ambiente de praias tropicais. Imagem usada para matéria sobre Lula aprovar translado do corpo da jovem de volta ao Brasil

Mundo

Presidente Lula fala com pai de Juliana Marins e garante translado do corpo ao Brasil

Declaração foi publicada na tarde dessa quinta-feira (26), na rede social X

Redação e Estadão Conteúdo 26 de Junho de 2025
Imagem da turista brasileira de Julina Mariss, que desapareceu após um acidente no entorno do vulcão Rinjani, na Indonésia

Mundo

Turistas citam neblina, frio intenso e terreno instável em trilha onde brasileira caiu, na Indonésia

Depoimentos foram dados em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar nesse domingo (22)

Redação 23 de Junho de 2025
vídeo mostra momento que piloto brasileiro flagra erupção do vulcão etna

Mundo

Piloto brasileiro flagra impressionante erupção do vulcão Etna; veja vídeo

Voo conduzido pelo profissional passou próximo à nuvem de fumaça e gases expelida pelo monte

Carol Melo 03 de Junho de 2025
Imagem mostra nuvem de fumaça expelida durante erupção do vulcão Etna, que assustou turistas na Itália, em 2 de junho

Mundo

Vulcão Etna expele nuvem de fumaça e assusta turistas na Itália; veja vídeos

Vulcão localizado na ilha de Sicília é o mais alto e ativo da Europa

Redação e AFP 02 de Junho de 2025
Imagens reais do vulcão Kilauea em erupção no Havaí

Mundo

Vulcão Kilauea entra novamente em erupção no Havaí lançando lavas a 300 metros de altura; assista

Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea tem sofrido uma série de episódios do tipo desde o dia 23 de dezembro de 2024

AFP e Redação 26 de Maio de 2025
Vulcão expele nuvem de cinzas

Mundo

Erupção de vulcão na Indonésia incendeia casas e deixa 10 pessoas mortas em vilarejos

O vulcão tem 1,7 mil metros e está localizado na ilha turística das Flores

Diário do Nordeste/AFP 04 de Novembro de 2024
Esta fotografia mostra lava em erupção sobre o vulcão do Monte Etna em erupção na Sicília em 15 de julho de 2024. Vulcão Etna tem nova erupção e provoca fechamento de aeroporto na Sicília, Itália

Mundo

Vulcão Etna tem nova erupção e volta a provocar fechamento de aeroporto na Sicília

Essa é a segunda vez neste ano que o terminal aéreo italiano interrompe as atividades devido à estrutura rochosa

Diário do Nordeste/AFP 23 de Julho de 2024
Argentino cai em vulcão no Chile

Mundo

Argentino morre após sofrer queda de 200 metros durante caminhada no vulcão Llaima, no Chile

Homem chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos

Redação 19 de Julho de 2024
