Vulcão Kilauea entra novamente em erupção no Havaí lançando lavas a 300 metros de altura; assista

O vulcão Kilauea, no Havaí, teve seu 23º episódio de erupção em menos de um ano nesse domingo (25). Desta vez, o vulcão expeliu jatos de lava de até 300 metros de altura, segundo pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea tem sofrido uma série de episódios do tipo desde o dia 23 de dezembro de 2024, quando voltou a entrar em erupção.

O Observatório de Vulcões do Havaí do USGS informou que o episódio atual começou às 16h15 desse domingo (23h15 de Brasília) na abertura norte de Halema'uma'u, uma cratera do Kilauea.

Erupções são acompanhadas de substâncias potencialmente perigosas

De acordo com o USGS, a maioria dos episódios de jatos de lava desde dezembro do ano passado, no Kilauea, duram em torno de um dia.

As erupções são acompanhadas de níveis elevados de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, potencialmente perigosos para a saúde.

Kilauea

O Kilauea está em erupção quase que continuamente desde 1983. Ele faz parte dos seis vulcões ativos no Havaí, incluindo o Mauna Loa, o maior do mundo.