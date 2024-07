Argentino morre após sofrer queda de 200 metros durante caminhada no vulcão Llaima, no Chile

Identificado como Fabrício Bussolini, um argentino, de 41 anos, morreu na última quarta-feira (17), após ficar internado em estado grave devido a uma queda em um vulcão. O homem caminhava com outras pessoas próximo à formação rochosa quando se desequilibrou, despencando de uma altura de aproximadamente 200 metros.

Conforme apurado pelo jornal O Globo, as autoridades locais informaram que o acidente ocorreu no vulcão Llaima, localizado na região de Araucanía, no último sábado (13). Equipes de resgate foram acionadas e se deslocaram até o local, socorrendo o argentino com o auxílio de um helicóptero, a mais de 2,4 mil metros do mar.

Muito ferido, Fabrício foi levado para o Hospital Regional de Temuco, onde permaneceu hospitalizado em estado grave durante quatro dias.

Apesar de ainda estarem investigando o caso, as autoridades acreditam que o argentino tenha perdido o equilíbrio durante a caminhada, caindo pela lateral do vulcão.